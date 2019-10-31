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      Это – исключительно идея Арахамии – Богдан об истории со "слугами народа" и полиграфом

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      Давид Арахамия и Андрей Богдан
      Давид Арахамия и Андрей Богдан / коллаж 24 канала

      Проверить нардепов от "Слуги народа" на полиграфе из-за истории с 30 тысячами долларов было идеей главы этой парламентской фракции Давида Арахамии. На предыдущей своей работе он тоже водил подчиненных на полиграф.

      Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".

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      Арахамия очень любит эту идею. Я много раз слышал от него, что в прошлом он как менеджер приводил на полиграф каких-то работников и проявлял там, тогда у него была часть работы в Министерстве обороны. Он в это верит и считает, что это один из способов найти правду,
      – рассказал он.

      В то же время, Богдан признался: сам сначала очень критически относился к такому решению. Впрочем, когда увидел, какую оценку прохождению депутатами полиграфа дает общество, изменил свое мнение.

      "Знаете, возможно, это ответ. Если вопрос остается без ответа, то он дает такой осадок в отношениях, и этот негатив может в любой момент вылезти. Если один другого обвиняет в чем-то, пошли на полиграф, дал ответ на вопрос – нет , это неправда. И тот, кто задавал этот вопрос, получает ответ", – добавил глава Офиса Президента.

      Богдан считает, полиграф можно задействовать, если это дает ответ на вопрос "и обществу, и друг другу".

      Что известно об истории с полиграфом и "слугами народа"?

      • Нардепы от "Слуги народа" могли брать взятки за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
      • 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
      • Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которым из-за этого возник спор.
      • Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

      Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан "Слуг народа" проверят на полиграфе Давид Арахамия
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