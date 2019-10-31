Это – исключительно идея Арахамии – Богдан об истории со "слугами народа" и полиграфом

Проверить нардепов от "Слуги народа" на полиграфе из-за истории с 30 тысячами долларов было идеей главы этой парламентской фракции Давида Арахамии. На предыдущей своей работе он тоже водил подчиненных на полиграф.

Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".

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Арахамия очень любит эту идею. Я много раз слышал от него, что в прошлом он как менеджер приводил на полиграф каких-то работников и проявлял там, тогда у него была часть работы в Министерстве обороны. Он в это верит и считает, что это один из способов найти правду,

– рассказал он.

В то же время, Богдан признался: сам сначала очень критически относился к такому решению. Впрочем, когда увидел, какую оценку прохождению депутатами полиграфа дает общество, изменил свое мнение.

"Знаете, возможно, это ответ. Если вопрос остается без ответа, то он дает такой осадок в отношениях, и этот негатив может в любой момент вылезти. Если один другого обвиняет в чем-то, пошли на полиграф, дал ответ на вопрос – нет , это неправда. И тот, кто задавал этот вопрос, получает ответ", – добавил глава Офиса Президента.

Богдан считает, полиграф можно задействовать, если это дает ответ на вопрос "и обществу, и друг другу".

Что известно об истории с полиграфом и "слугами народа"?

Нардепы от "Слуги народа" могли брать взятки за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).

11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которым из-за этого возник спор.

Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".

Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).