Это – исключительно идея Арахамии – Богдан об истории со "слугами народа" и полиграфом
Проверить нардепов от "Слуги народа" на полиграфе из-за истории с 30 тысячами долларов было идеей главы этой парламентской фракции Давида Арахамии. На предыдущей своей работе он тоже водил подчиненных на полиграф.
Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".
Читайте также: Разумков о полиграфе: это не шоу
Арахамия очень любит эту идею. Я много раз слышал от него, что в прошлом он как менеджер приводил на полиграф каких-то работников и проявлял там, тогда у него была часть работы в Министерстве обороны. Он в это верит и считает, что это один из способов найти правду,
– рассказал он.
В то же время, Богдан признался: сам сначала очень критически относился к такому решению. Впрочем, когда увидел, какую оценку прохождению депутатами полиграфа дает общество, изменил свое мнение.
"Знаете, возможно, это ответ. Если вопрос остается без ответа, то он дает такой осадок в отношениях, и этот негатив может в любой момент вылезти. Если один другого обвиняет в чем-то, пошли на полиграф, дал ответ на вопрос – нет , это неправда. И тот, кто задавал этот вопрос, получает ответ", – добавил глава Офиса Президента.
Богдан считает, полиграф можно задействовать, если это дает ответ на вопрос "и обществу, и друг другу".
Что известно об истории с полиграфом и "слугами народа"?
- Нардепы от "Слуги народа" могли брать взятки за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
- 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
- Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которым из-за этого возник спор.
- Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
Что за коррупционная схема?По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам. За ними стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в предыдущей Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).