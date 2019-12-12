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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Это – шоу и полное пренебрежение со стороны МВД – адвокат Грищенко о новом витке в деле Шеремета

      98 Читати новину українською
      Владислав и Инна Грищенко / Фото из соцсетей

      Правоохранители 12 декабря объявили о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Среди 5-х подозреваемых оказались супруги добровольцев – Владислав и Инна Грищенко. Они сейчас находятся под стражей, поскольку их подозревают в совершении другого преступления.

      Информацию о том, что Грищенко причастны еще и к убийству Шеремета уже успел прокомментировать их адвокат Виталий Ковальчук. В комментарии "Украинской Правде" он заявил о нарушении прав его подзащитных.

      Актуально: Подозреваемых в убийстве Павла Шеремета задержали: что известно следствию на данный момент

      Трудно комментировать это шоу. Полное пренебрежение со стороны МВД правами лиц, фигурировавших на записях. Абсурдные комментарии ведущего лишены логики. Качество не всех записей позволяет их комментировать, но в части из них вероятно голос клиента,
      – прокомментировал он ситуацию.

      Ковальчук также добавил, что планирует ознакомиться с записями напрямую. Кроме того, он будет настаивать на проведении соответствующих экспертиз.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?
      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. По словам следователей, убийство совершили с целью дестабилизации ситуации в стране. Спустя более 3 лет после убийства, 12 декабря, в МВД сообщили о задержании 5 фигурантов дела: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко; еще 2 подозреваемых – семью Грищенко задержали ранее по подозрению в покушении на другого человека.

      Убийство Павла Шеремета: стали известны имена 5-ти подозреваемых

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Криминальные новости
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