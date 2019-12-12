Это – шоу и полное пренебрежение со стороны МВД – адвокат Грищенко о новом витке в деле Шеремета

Правоохранители 12 декабря объявили о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Среди 5-х подозреваемых оказались супруги добровольцев – Владислав и Инна Грищенко. Они сейчас находятся под стражей, поскольку их подозревают в совершении другого преступления.

Информацию о том, что Грищенко причастны еще и к убийству Шеремета уже успел прокомментировать их адвокат Виталий Ковальчук. В комментарии "Украинской Правде" он заявил о нарушении прав его подзащитных.

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Трудно комментировать это шоу. Полное пренебрежение со стороны МВД правами лиц, фигурировавших на записях. Абсурдные комментарии ведущего лишены логики. Качество не всех записей позволяет их комментировать, но в части из них вероятно голос клиента,

– прокомментировал он ситуацию.

Ковальчук также добавил, что планирует ознакомиться с записями напрямую. Кроме того, он будет настаивать на проведении соответствующих экспертиз.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля. По словам следователей, убийство совершили с целью дестабилизации ситуации в стране. Спустя более 3 лет после убийства, 12 декабря, в МВД сообщили о задержании 5 фигурантов дела: Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко; еще 2 подозреваемых – семью Грищенко задержали ранее по подозрению в покушении на другого человека.

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