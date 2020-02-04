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      Это – только начало, – Верланов о детенизации спиртовой отрасли

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      Сергей Верланов

      Государственная налоговая служба усиливает контроль за производством и оборотом ликеро-водочной продукции в рамках борьбы с теневым рынком спирта.

      Так, в рамках мероприятий по детенизации отрасли в течение 4 квартала 2019 года значительно увеличились объемы реализации спирта на внутреннем рынке. Если в октябре прошлого года этот показатель составлял 70,5% к соответствующему периоду 2018 года, в ноябре – уже 98,5%, то в декабре – аж 117,9%. Об этом информирует ГНС Украины.

      По информации налоговой службы, благодаря проведенным эффективным мерам увеличились и поступления акцизного налога со спирта. Так, за 4 квартал 2019 года поступления акцизного налога со спирта достигли 45,1 млн грн, что на 575,3 тыс. грн, или на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018. Через это определенный Минфином индикативный показатель налоговики выполнили на 116,5%, а бюджет получил дополнительных 6,4 млн грн.

      А уже по результатам января госбюджет получил 12,9 млн грн акцизного налога со спирта. Это на 6,5%, или на 788 тыс. грн, больше, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, в прошлом месяце индикативный показатель, определенный Министерством финансов, было выполнено налоговиками на 103,8%, в результате чего государство получило дополнительные 474,6 тыс. грн.

      Налоговая уже имеет конкретные результаты в борьбе с теневым рынком спирта, полученные с помощью аналитической работы и мониторинга участников. И это только начало. Будет больше, ведь эта тема очень актуальна. Это касается всех нас, ведь те, кто торгуют контрафактом, не только обворовывают бюджет, но и пренебрегают нашим с вами здоровьем,
      – заявил председатель ГНС Сергей Верланов и призвал сообщать в правоохранительные органы о выявленных правонарушениях.

      Кроме того, по словам Сергея Верланова, налоговая служба продолжает совершенствовать электронный сервис "Поиск акцизной марки", который недавно стартовал при содействии Министерства финансов.

      Также продолжается работа над новым сервисом, с помощью которого непосредственно на веб-портале налоговой потребитель сможет уведомлять налоговиков об отсутствии марки акцизного налога в реестре для принятия последними соответствующих мер реагирования, предусмотренных законодательством.

      "Теперь с помощью нашего нового сервиса каждый украинец сможет мгновенно проверить легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, а значит – осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизной продукции", – заявил председатель ГНС Сергей Верланов. Ознакомиться с работой сервиса можно по ссылке.

      "Следующий шаг – введение электронной акцизной марки, что позволит поднять контроль над оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов", – отметил Сергей Верланов, подчеркнув, что детенизация рынка подакцизных товаров – один из главных вызовов для налоговой службы.

      Добавим, что по итогам 2019 года налоговая в рамках борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров взыскала в бюджет 290,5 млн грн – на 92,9 млн грн больше, чем в 2018.

      Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что поступления в бюджет от "алкогольного" акциза составили 100% от запланированных.

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      Теги: Государственная налоговая служба Министерство финансов Украины Алкоголь
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