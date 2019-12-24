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      Это агония, – Милованов о драках в аграрном комитете Рады из-за земли

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      Милованов прокомментировал драки в аграрном комитете Рады из-за рынка земли / Украинская правда

      Открытие рынка земли – является восстановлением справедливости. Взамен все разговоры вокруг темы референдума – манипуляция и "большевизм", а драки – последняя попытка остановить реформу.

      Аграрное лобби хочет, чтобы продолжал существовать теневой рынок земли. Об этом министр экономики Тимофей Милованов сказал в интервью Liga.net.

      Важно: Мораторий на продажу земли продолжит действовать с нового года

      "Поэтому то, что происходит сейчас, например, драки в комитете Верховной Рады, это их последняя возможность остановить реформу. Но это агония", – считает он.

      Милованов считает, что неважно – иностранец покупает землю или украинец. Главное – насколько чистыми являются деньги, за которые он ее покупает, насколько инвестор является цивилизованным.

      Нам говорят, что люди боятся, мол, иностранцы отберут их из земли и сделают батраками. Однако пока мы ждем запуска прозрачного рынка, это уже и так происходит,
      – сказал министр.

      В то же время он отметил, что агрохолдингов еще 20 лет назад не было, когда был установлен мораторий. Однако сейчас, по его словам, они "становятся мощнее".

      Все разговоры о проведении референдума относительно рынка земли Милованов называет "манипуляциями" и "большевизмом".

      "Когда мы говорим о рынке земли, речь идет о восстановлении справедливости. Украинцы не являются владельцами земли более сотни лет. Получается, что они не имеют активов, то есть не являются экономическими субъектами", – добавил Милованов.

      Драка в аграрном комитете

      Депутаты от "Батькивщины", ОПЗЖ потолкались на заседании Аграрного комитета в Раде 18 декабря. Нардепы возмутились из-за слишком быстрого принятия правок законопроекта о рынке земли. Словесные баталии переросли в физические столкновения, активными участниками потасовки были Илья Кива и депутаты от "Батькивщины".

      Драка в аграрном комитете Верховной Рады: смотрите видео

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли, Верховная Рада одобрила в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработает все с 1 октября 2020 года.

      Сейчас в проекте закона предусмотрены такие ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

      • не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);
      • не более 8% земли в области;
      • не более 0,5% земли в стране в целом.

      Законопроект также запрещает покупку земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это временный запрет – до 1 января 2024 года. Это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

      Читайте также: Земельный рынок: что на самом деле предлагают у Зеленского

      Что известно о столкновениях под Верховной Радой?
      Возле Верховной Рады произошли несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией, в ходе которых было слышно громкие взрывы.

      Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.

      В ходе противостояния 17 правоохранителей и двое гражданских получили ранения. Кроме того, полиция задержала 26 протестующих. Ближе к вечеру их всех отпустили.

      Отношение украинцев к отмене моратория на продажу и покупку земли / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Оренда земли Мораторий на продажу земли Тимофей Милованов Рынок земли
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