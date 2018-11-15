"Это бессмысленно": Путин не хочет встреч в Нормандском формате до выборов в Украине

Президент России Владимир Путин назвал бессмысленным проведение встреч в Нормандском формате до президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

Об этом хозяин Кремля сказал по итогам визита в Сингапур, сообщает УНИАН.

Встречаться в Нормандском формате, в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине, более-менее бессмысленна,

– сказал Путин.

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Российский президент также в очередной раз заявил, что власти Украины "не изъявили желания реализовывать минские соглашения".

К слову, 13 ноября украинская сторона в Трехсторонний контактной группе направила России и ОБСЕ официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Однако российская сторона ответила отказом.

Что такое Нормандский формат?

Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по решению вооруженного конфликта на Донбассе. Название формата происходит от встречи глав этих государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).