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      "Это бессмысленно": Путин не хочет встреч в Нормандском формате до выборов в Украине

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      Путин выступил против проведения встреч в Нормандском формате до выборов в Украине
      Путин выступил против проведения встреч в Нормандском формате до выборов в Украине / Kremlin.ru

      Президент России Владимир Путин назвал бессмысленным проведение встреч в Нормандском формате до президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

      Об этом хозяин Кремля сказал по итогам визита в Сингапур, сообщает УНИАН.

      Встречаться в Нормандском формате, в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине, более-менее бессмысленна,
      – сказал Путин.

      Читайте также: Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?

      Российский президент также в очередной раз заявил, что власти Украины "не изъявили желания реализовывать минские соглашения".

      К слову, 13 ноября украинская сторона в Трехсторонний контактной группе направила России и ОБСЕ официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Однако российская сторона ответила отказом.

      Что такое Нормандский формат?
      Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по решению вооруженного конфликта на Донбассе. Название формата происходит от встречи глав этих государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Нормандский формат Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Владимир Путин Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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