Это безумие: Ники Минаж впервые прокомментировала драку с Cardi B на Неделе моды

Американские рэп-исполнительницы Ники Минаж и Cardi B на днях устроили настоящую драку на вечеринке журнала Harper's Bazaar, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Очевидцы рассказали, что столкновение произошло в момент, когда Ники Минаж разговаривала с одним из посетителей мероприятия, а Cardi B в этот момент набросилась сзади на певицу. После слов последней "Позволь мне кое-что тебе объяснить", в голову Ники полетел туфель и певицы начали драку.

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Впоследствии Cardi B заявила, что причиной этого стали высказывания Ники Минаж, которые касаются ее дочери и карьеры.

"Но когда ты начала лгать о моем ребенке, лайкать комментарии обо мне как о матери, о моих методах воспитания, ты перешла черту! Я слишком много работала и прошла такой длинный путь не ради того, чтобы кто-то критиковал мой успех", – написала Cardi B на своей странице в Instagram.

Смотрите видео драки Cardi B и Ники Минаж:

Ники Минаж в свою очередь выступила на радио Beats 1, где прокомментировала драку и публикацию Cardi B.

Это все ложь! Я бы никогда не стала говорить плохие вещи о чужом ребенке. Все эти отвратительные сплетни. Мне стыдно за то, как все это выглядело со стороны. И это безумие, что меня сделали виноватой в этой истории,

– заявила Минаж.