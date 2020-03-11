Это больно бьет по Украине, – Фурса о серьезных изменениях в мировой экономике

Цены на нефть рекордно упали всего за одну ночь 9 марта 2020 года. "Черное золото" подешевело сразу на 30%, что является наибольшим падением цены с 1991 года. Такие серьезные изменения могут сказаться и на Украине.

То, что произошло в "черный понедельник", это было не только падение цен на нефть на 30%, это было также самое большое падение фондовых индексов за последнее десятилетие. Такое мнение в эфире программы "Утро на 24-м" высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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По словам эксперта, мы все ближе переходим к сценарию мирового финансового кризиса 2008 года. Вероятность, что он произойдет сейчас – очень высока, а на Украину это всегда негативно влияет.

У нас маленькая открытая экономика, которая ориентируется преимущественно на продаже сырья. И любые изменения в мировой экономике очень больно бьют по Украине,

– отметил Фурса.

Он также добавил, что пока этого не произошло, а товары, которые продает Украина, до сих пор стоят дорого. Но если кризис все же случится, то повторится сценарий 2008 года, однако "сейчас может быть более мягкий вариант".

Что известно о кризисе 2008 года?

Крупнейшего инвестиционный банк Америки объявил о банкротстве 15 сентября 2008 года. Работники с вещами покинули здание финучреждения.



У банка был долг в более 600 миллиардов долларов, тогда начался самый масштабный финансовый кризис со времен Великой депрессии. Он быстро разросся до мировых масштабов и потянул на дно остальные крупные банки, а вместе с ними и биржевые индексы. Мир вступил в глобальную рецессию.



Все началось с ипотечного кризиса в США. Банкиры выдавали кредиты на жилье даже людям с низкими доходами. Выяснилось, платить по долгам смогли далеко не все. В итоге, пузырь на рынке недвижимости лопнул.