11:04
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17

      Это больно бьет по Украине, – Фурса о серьезных изменениях в мировой экономике

      - Читати новину українською

      Цены на нефть рекордно упали всего за одну ночь 9 марта 2020 года. "Черное золото" подешевело сразу на 30%, что является наибольшим падением цены с 1991 года. Такие серьезные изменения могут сказаться и на Украине.

      То, что произошло в "черный понедельник", это было не только падение цен на нефть на 30%, это было также самое большое падение фондовых индексов за последнее десятилетие. Такое мнение в эфире программы "Утро на 24-м" высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

      Интересно Обвал цен на нефть: возможен ли крах экономики РФ и что будет с Украиной

      По словам эксперта, мы все ближе переходим к сценарию мирового финансового кризиса 2008 года. Вероятность, что он произойдет сейчас – очень высока, а на Украину это всегда негативно влияет.

      У нас маленькая открытая экономика, которая ориентируется преимущественно на продаже сырья. И любые изменения в мировой экономике очень больно бьют по Украине,
      – отметил Фурса.

      Он также добавил, что пока этого не произошло, а товары, которые продает Украина, до сих пор стоят дорого. Но если кризис все же случится, то повторится сценарий 2008 года, однако "сейчас может быть более мягкий вариант".

      Что известно о кризисе 2008 года?
      Крупнейшего инвестиционный банк Америки объявил о банкротстве 15 сентября 2008 года. Работники с вещами покинули здание финучреждения.

      У банка был долг в более 600 миллиардов долларов, тогда начался самый масштабный финансовый кризис со времен Великой депрессии. Он быстро разросся до мировых масштабов и потянул на дно остальные крупные банки, а вместе с ними и биржевые индексы. Мир вступил в глобальную рецессию.

      Все началось с ипотечного кризиса в США. Банкиры выдавали кредиты на жилье даже людям с низкими доходами. Выяснилось, платить по долгам смогли далеко не все. В итоге, пузырь на рынке недвижимости лопнул.

      Саудовская Аравия против России: почему началась и чем завершится нефтяная война
      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Доллар-Гривна Гривна Обвал цен на нефть нефть Новости Украины Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:03 Пока смерть не разлучит их. Путин заявил, что будет править вечно
      Леонід Швець
      сегодня , 10:00 Рейх Путина твердо встал на ноги
      СерпомПо
      9 марта , 20:15 Обвал на биржах: что следует знать о масштабном падение фондовых рынков
      Тетяна Панасюк
      8 марта , 17:26 Муж принял 13-летнего мальчика после того, как родители-усыновители покинули его в больнице
      Марія Бондар
      сегодня , 08:30 Вода как рычаг влияния Украины на Россию
      Юрій Шуліпа
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук