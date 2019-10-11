Это большая проблема. Но есть дискуссия, есть компромисс, – Зеленский об экологии в стране

На пресс-марафоне 10 декабря "КП в Украине" поговорила с Владимиром Зеленским об экологических проблемах.

– ​На этой неделе по всему миру прошли митинги за экологию. Мое родное Запорожье – промышленный город со всеми вытекающими последствиями, причем в прямом смысле вытекающими. По ночам отключают очистные сооружения, все идет в воздух, дети, люди этим дышат. Экологические службы вроде и работают, но на самом деле являются очень коррумпированными, и ситуация не меняется уже долгие годы – при разной власти было примерно одно и то же. С другой стороны, если власть вмешивается, сразу начинаются разговоры о давлении...

– У нас все началось с Кривого Рога, с Запорожья. Как только мы начали направлять экоинспекцию туда, нам сказали – это давление, будут уходить иностранные инвесторы. У нас были такие вопросы с "Арселором", они официально высказывали свою позицию. Но на сейчас мы пришли к общим рамкам, например, с тем же "Арселором", они стоят за 400 миллионов гривен онкоцентр и будут помогать людям, с которыми произошла эта трагедия, они будут лечить и помогать. Установлен размер возмещения – суммы на лекарства и помощь ежегодно.

Я вас слышу, вы мне можете рассказать о конкретных вещах, мы проверим. Такое уже было, были серьезные выбросы. Но когда я приезжаю – они все отключают, чистое небо. Это то, что я вижу. Отправляем инспекцию – а сейчас уже все боятся, так сказать, "решать вопросы"...

– Сейчас остались внеплановые проверки, или их уже нет?

Все есть. Это большая проблема, я понимаю... Ну, что, требуется усиливать проверки. Но потом все международные СМИ будут писать, что мы давим на правоохранителей, а правоохранительные органы давят на бизнес и проверяют его каждый день.

– С другой стороны, если предприятия будут закрываться, в таком городе как Запорожье людям негде будет работать?

– А что тогда? Тогда есть дискуссия, есть компромисс, как с "Арселором". Они переходят на другое, более экологически чистое оборудование. Они должны были к 2018-му, но теперь поэтапно, в этом, следующем, и до 2023 года полностью будет обновлено оборудование. И, как я сказал, они должны в экологические проекты, в гуманитарную сферу вкладывать часть денег, которые выводились в виде дивидендов. С Запорожьем, думаю, у нас задача – делать то же самое.