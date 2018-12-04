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      "Это будет достаточно быстро": в МИД рассказали о планах НАТО в Черном море

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      Климкин рассказал о "некоторых решениях" касаемо присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе
      Климкин рассказал о "некоторых решениях" касаемо присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе / 24 Канал

      Во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО с участием Украины и Грузии в контексте недавней агрессии РФ на Азове были приняты важные решения по противодействию агрессии Кремля. Некоторые из них станут известны в ближайшее время.

      Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Брюсселе, пишет УНН.

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      Глава МИД Украины отмечает, что во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО с участием Украины и Грузии "состоялась очень хорошая дискуссия".

      Мы не должны оставаться в рамках заявлений, какими бы сильными они ни были. Мы должны сформулировать комплексный ответ о том, что делает Россия в Черном море, в Керченском проливе, и в Азовском море,
      – сказал министр.

      Климкин отметил, что НАТО сформулирует "четкий ответ" России в ближайшее время. По его словам, залог сохранения безопасности в регионе – постоянный мониторинг за действиями России, а также последовательное взаимодействие между странами НАТО и Украиной.

      "Все прекрасно поняли, что НАТО усилит свое присутствие в регионе Черного моря. Каким образом это будет делаться – вопросы для дальнейшего обсуждения, но о некоторых решениях вы услышите в ближайшее время. Это, конечно, и присутствие кораблей НАТО – это будет достаточно быстро", – заявил глава МИД.

      Кроме того, Климкин призвал министров иностранных дел стран НАТО способствовать освобождению захваченных ФСБ украинских моряков.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны–члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли к Азовскому морю, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      В то же время, в самом НАТО заявили, что Альянс уже осуществляет мощное присутствие в Черноморском регионе, и дали Украине понять, что не пришлют новые корабли в Азовское море.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      РОССИЯ ЗАХВАТИЛА УКРАИНСКИЕ КОРАБЛИ: КАК РЕАГИРУЕТ МИР
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Водный транспорт Павел Климкин НАТО
      Источник: 24 Канал
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