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      Это будет катастрофа для всего мира, – The New York Times дал неутешительный прогноз по COVID-19

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      Самая страшная часть пандемии COVID-19 еще впереди / Getty images

      Некоторые развитые страны мира с большим количеством больных коронавирусом, в частности США, уже обсуждают возможность возвращения к работе. Однако для большей части мира кошмар только начинается.

      Дело в том, что бедные страны мира не будут иметь возможности и средств, чтобы бороться с пандемией. А международному сообществу не хватает организованности, чтобы решить вопрос глобального кризиса. Именно поэтому малообеспеченные страны не могут надеяться на помощь развитых стран. Об этом пишет издание New York Times.

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      Вероятно, что коронавирус доберется до стран, которые охвачены конфликтами, усеяны лагерями для беженцев и центрами задержания, к примеру, Сирии или Бангладешу. COVID-19 может охватить города вроде Мумбаи, Рио-де-Жанейро или Моровия, где социальное дистанцирование невозможно, а властям не доверяют.

      Это будет катастрофа не только для них, но и для всего мира, поскольку поставки сырья прекратятся, шаткие экономики развалятся, диктаторы станут еще сильнее, а в выздоровевших богатых странах начнется повторное заражение,
      – пишет The New York Times.

      Кроме этого, бедные страны не обеспечены системами искусственной вентиляции легких. Когда у США их 160 тысяч, то у Сьерра-Леоне – всего 13, у Южного Судана – 4, а в ЦАР – 3.

      Правительства и компании в США и Европа могут платить хотя бы часть зарплат своим работникам, которых отправили домой, и оказать помощь безработным. Однако миллиарды людей в Африке, Латинской Америке, Южной Азии не имеют сбережений и не могут рассчитывать на такую поддержку.

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      Генеральный секретарь ООН Антонию Гутерреш, а также Папа Франциск призвали прекратить все войны в мире и сосредоточиться на борьбе с пандемией. Издание предполагает, что для России финансирование войны в Сирии или в Украине тоже может стать дорогим грузом, если COVID-19 сильно ударит по российской экономике.

      "Пугает то, что угроза, которая нависла над всем миром и вот-вот навредит глобальной экономике, спровоцировала такое слабое международное сотрудничество и глобальное лидерство", – добавили в The New York Times.

      Коронавирус в мире: что известно?По состоянию на 14 апреля, по данным университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 1 920 918 подтвержденных случаев заражения, из них более 119 тысяч – летальные. Больше всего больных в США, Испании и Италии.

      В Украине подтвердили COVID-19 в 3372 человек, из них 98 – летальные, а 119 пациентов выздоровели.

      Коронавірус
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус COVID-19 Мировой кризис 2020 Здоровье Новости США Финансы Деньги Новости политики
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