"Это будет нарушать права москвичей": в Москве запретили проводить акцию в поддержку Сенцова

В Москве 2 июня планировалось проведение акции в поддержку осужденного в России по обвинению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова. Однако власти города запретили мероприятие, якобы это будет мешать москвичам и будет нарушать их права.

Об этом сообщила организатор акции, писательница Алиса Ганиева.

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Активистка написала на своей странице в Facebook, что власти города запретили мероприятие, сославшись на то, что его участники будут мешать москвичам и нарушать их права.

Никакой альтернативы нам не предложили. Но акцию мы все равно проведем, в рамках закона,

– написала Ганиева.

Напомним, кинорежиссер Олег Сенцов 16 мая объявил бессрочную голодовку. И поставил условие – будет голодать, пока не освободят всех 64-ех заключенных украинцев. В знак солидарности за неделю начал голодать и бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков. Он исчез в прошлом году в августе, за месяц его нашли в российском СИЗО в Брянске. Кроме того, в знак протеста уже более 2 месяцев голодает крымский фермер, активист Владимир Балух.



После после 15-ого дня голодания, 28 мая, Сенцов согласился на поддерживающую терапию со стороны медиков.

В чем Кремль обвиняет Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.