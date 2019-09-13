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      Это будет новая граница России с Украиной, – Кучма о миротворцах на Донбассе

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      Леонид Кучма
      Леонид Кучма / Getty images

      Участник переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма считает, что нельзя соглашаться на то, чтобы миротворцы разместились на линии соприкосновения.

      Об этом второй президент Украины рассказал в комментарии 24 каналу во время форума YES.

      К слову: Зеленский снова провел телефонный разговор с Путиным: о чем договорились

      "Я категорически против, я так понимаю, что такого же мнения президент, что ни в коем случае нельзя соглашаться на миротворцев на линии соприкосновения. Это будет новая граница России с Украиной", – сказал Кучма.

      По его словам, от позиции Кремля зависит, повлияет ли это на процесс минских договоренностей и договоренностей Украины с Россией.

      Леонид Кучма о миротворцах на Донбассе и обмене пленными: смотрите видео

      https://24tv.ua/admin/news/newsProfileAdmin!show.do?objectId=1205073

      Что такое миротворческая миссия?Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

      карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Форум YES 2019 в Киеве Война на Донбассе Леонид Кучма Новости России Украина – Россия Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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