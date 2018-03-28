Это будет новым трендом, – сын Уилла Смита прокомментировал свое появление в платье
Сын популярного американского актера Уилла Смита – Джейден, удивил общественность и журналистов неожиданным заявлением по поводу своего образа. 19-летний парень сделал это через социальную сеть Twitter.
Сейчас Джейден Смит может похвастаться немалыми достижениями. В свои 19 лет он уже является узнаваемым голливудским актером, известный по ролям в фильмах "В погоне за счастьем", "День, когда Земля остановилась", "Каратэ кид". Кроме этого, Джейден Смит является рэпером, танцором и ресторатором.
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Разработав свою линию одежды, сын Вилла Смита не перестает удивлять своей необычной одеждой. Парень примерял женские вещи – платья и юбки – и заявил, что это может стать новым трендом.
Если я хочу носить платье – я его буду носить. Это станет новым трендом,
– поделился амбициозными планами Джейден Смит.
Джейден Смит надел женскую одежду
Джейден Смит удивил необычным одеждой
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