Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском

Следующая Верховная Рада кардинально будет отличаться от предыдущих созывов. В ее составе может оказаться много людей не из политики.

Какой может быть большинство в парламенте и будетли Верховная Рада эффективной – в интервью с председателем правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиром Фесенко.

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Узурпации власти не будет

Каким будет новый парламент? Особенно, если учесть намерения команды Зеленского получить большинство. Это реально? Не будет ли это узурпацией власти?

Узурпация в этой ситуации – неправильный термин. Узурпация – незаконный недемократический захват власти. По данным социологов – у" Слуги народа " более 40% поддержки. Это около ста мандатов или более. И они рассчитывают получить не менее ста мандатов по мажоритарке.

Если не будет хватать голосов, то будут брать лояльных мажоритарщиков. Как показывает опыт, мажоритарщики очень лояльны к власти и президенту. А сейчас поддержать популярного президента очень выгодно. Могут присоединиться нынешние нардепы Евгений Рыбчинский и Егор Соболев, который вроде бы собирается на мажоритарку в Киеве. Среди мажоритарщиков много бизнесменов, а они не хотят конфликтовать с властью. Фактически и получается большинство в парламенте.

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Вот примерная схема, как "Слуга народа" хочет получить полный контроль в парламенте. Но это получение полного контроля над властью через мандат от избирателей. Что демократично.

Какие партии проходят в парламент по данным соцопроса

В партии "Слуга народа" заявили, что хотели провести публичные праймериз – дать возможность избирателям проголосовать за кандидатов в списки. Но из-за ограниченности времени кандидатам выставят определенные критерии. Как это повлияет на качество списка? Это ли пиар?

Конкурс предполагался. Людей у Зеленского нет, а заполнить пространство надо. Хотя это элемент пиара. Показать, что они открыты к людям. Не случайно команда Зеленского запустила проект LIFT. Какую-то часть кандидатов они попытаются отобрать по конкурсу. Это будет кадровый резерв, чтобы затем привлекать людей к исполнительной власти и на местные выборы.

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А по каким критериям будет отбираться основная часть списка "Слуги народа"?

Скорее всего, абсолютное большинство людей в списке "Слуги народа" будут малоизвестные личности или вообще неизвестные. Не из политики. Будет несколько квот. Самая большая – политическая, которую будет формировать команда главы Администрации Президента Андрея Богдана. Лидер партии Дмитрий Разумков, видимо, возглавит список. Войдут те, кто будет заниматься политтехнологической составляющей. Возможно, статусные фигуры, которые будут претендовать на руководящие должности в парламентских комитетах, где нужны профессионалы.

Представители Студии "Квартал-95" попадут в список?

Будет небольшая квота Студии "Квартал-95" из тех, кто захочет пойти в политику. Важный фактор доверия, чтобы не было перебежчиков. Кварталовцы – пока загадка, найдут ли они себя в политике и какими будут? И экспертная квота. Какая-то часть пойдет по открытому конкурсу.

Включит ли Зеленский кого-то из нынешнего парламента?

Поскорее. Нет. Есть те, кто претендует. Например, Сергей Лещенко. Но в команде Зеленского есть и противники Лещенко. Точно не будет нардепов Виталия Куприя и Надежды Савченко, которые позиционировали себя представителями интересов Зеленского.

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Как будет выглядеть первая пятерка?

Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук – представитель президента в Верховной Раде, главный стратег кампании. Известных людей у Зеленского немного. Но может быть кто-то из Института будущего, знаковые люди бизнеса. Неизвестно, захочет ли доктор Комаровский пойти в парламент. Главное – не кто будет в пятерке, а сам Зеленский.

На мажоритарке будут риски, а влияние Коломойского преувеличено

А что будет с отбором на мажоритарные округа?

Здесь могут быть риски. Очередь желающих идти на мажоритарку под флагом Зеленского большая. И среди них могут оказаться сомнительные личности, поскольку нужны деньги на кампанию, а у Зеленского точно их давать не будут. Разве что фото с самим Зеленским. Поэтому нужен тщательный отбор.

Игорь Коломойский будет заводить своих людей разными колоннами?

А как же квота Игоря Коломойского?

Влияние Коломойского преувеличено. Оно будет, особенно по мажоритарке. У Коломойского есть своя партия УКРОП, где сильные мажоритарщики: нардепы Тарас Батенко и Александр Шевченко, экс-губернатор Одесчины Игорь Палица. Они могут затем присоединиться к "Слуге народа". Коломойский будет играть партитуру, что модно у олигархов, сразу на несколько партий. Еще "партия мэров" Кернеса и Труханова.

Верховная Рада обновится кардинально, но может перенять старые болезни

И насколько такой парламент будет эффективным?

Самое сильное изменение, которое может произойти, – никогда одна партия не контролировала парламент. Это будет почти революция. Верховная Рада может сильно обновиться. Большинство нардепов будут не из политики. В Зелеснького не очень доверяют нынешним политикам. Вакарчук, который, похоже, пройдет в парламент, тоже декларирует обновление. Партийный список хочет обновить Порошенко.

Процент обновления может составить более 70%. Это даст возможность провести серьезные изменения. У Зеленского все законодательные инициативы откладывают на новый парламент.

Кнопкодавство – неизлечимая болезнь украинского парламента?

Но как себя проявят новые люди, неизвестно. Новым парламентариям понадобится время на адаптацию. И может случиться, как в нынешнем парламенте: новые депутаты от старых коллег освоили их привычки – кнопкодавство, прогулы. И превратятся в болото из-за отсутствия опыта и компетенции. Тогда парламент может оказаться слабым. И в итоге конфликтным. Через год его могут распустить. Но может будет борьба старого и нового. Или же новые парламентарии серьезно изменят практику работы Верховной Рады и сформируют новые традиции.