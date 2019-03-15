Это будет способствовать усилиям по Украине, – в СММ ОБСЕ новая заместитель главы миссии

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ назначили нового заместителя главы Эртурула Апакана – Антье Граве. В миссии говорят, что Граве имеет значительный опыт в сфере разрешения конфликтов.

До того Граве работала в Афганистане, Пакистане, Йемене и на Гаити, говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

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В ОБСЕ надеются, что новое назначение поможет Украине.

Знания и опыт Антье будут способствовать усилиям миссии, направленным на урегулирование кризиса в Украине и вокруг нее,

– отметили в СММ.

Как известно, глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября 2018 года ушел с должности. После этого 1 ноября заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине стал британец Марк Этерингтон.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой.



В Украине организация известна, в первую очередь, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.