Это будет жесткая битва, – украинец Деревянченко о чемпионском бое с Джейкобсом

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО), выступающий в среднем весе, накануне боя за вакантный титул чемпиона мира IBF против Даниэля Джейкобса (34-2, 29 КО) заявил, что планирует в этом бою отдать все, что имеет. И заявляет, что он значительно умнее боксер, чем Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО), который уже побеждал Джейкобса.

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Напомним, бой Головкина и Джейкобса состоялся в мае 2017 года. И тогда победу одержал казахстанский боксер. Именно с Головкиным должен был боксировать Деревянченко за титул по версии IBF. Однако Геннадий Головкин отказался от его защиты против обязательного претендента Сергея Деревянченко, поэтому титул стал вакантным.

Я знаю, что к бою со мной Джейкобс относится более серьезно, чем к предыдущим двум поединкам (против Ариаса и Сулецки). Он знает, что это будет более жесткая битва. Я собираюсь отдать все, что у меня есть,

– заявил Деревянченко в комментарии Boxingscen

Вспомнил украинец и бой Джейкобса против Головкина. И рассказал, чем он лучше казахского боксера.

"Я гораздо умнее Головкина, который сделал много ошибок в бою с Джейкобсом. Также я чувствую, что готов к любому бойцу в дивизионе, однако сначала я должен победить Джейкобса, прежде чем смогу драться с кем-то еще", – подытожил Деревянченко.

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Напомним, бой Деревянченко – Джейкобс состоится 27 октября в Нью-Йорке. На сайте 24 Канала будет доступна прямая онлайн-трансляция этого поединка. На кону боя будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.