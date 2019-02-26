Это будут еще те "игры престолов", – политолог о сливе компроматов перед выборами

О расследовании журналистов относительно коррупционных схем в "Укроборонпром" и реакции на это политических оппонентов Президента Украины Петра Порошенко – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

Расследование о коррупционных схемах в Укроборонпроме отличились и реакцией оппонентов. Все в лучших традициях: пафос от Тимошенко, псевдорадикализм от Ляшко. Способна ли такая ситуация накануне выборов поколебать рейтинги Порошенко и изменить тройку лидеров?

Самое смешное, что все трое в своем стиле. И, те кто комментировали, и тот, кто совершал или чье окружение могло совершать согласно расследованию. На самом деле, сегодня нужно расследование НАБУ, при чем достаточно быстро. Не должно быть каких-то политических избирательных сантиментов, мол, "избирательная кампания, давайте не мешать".

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Все-таки нужно давать оценку и направлять это в суд. Возможно, это клевета, и действительно кандидат нуждается в помощи НАБУ, чтобы они скзаали, что это неправда. А, возможно, наоборот.

Тимошенко вспоминала об импичменте. Интересно, что она его готовила почти всем президентам, разве что кроме Кравчука. К тому же, мы понимаем, что процедура импичмента в стране невозможна. Она записана в Конституции, но законодательно не вписана. И это понимают также и в ВРУ. Например, народный депутат Олег Березюк прокомментировал это так: "Те люди, которые сегодня начинают кричать "Импичмент!", также являются теми, кто заинтересован в избавлении Украины от безопасности. Процедура импичмента мертва. Если бы она была не мертвой, то давно бы реализовалась". Что вы об этом думаете?

Есть эволюционность политической мысли, которая потом переходит в законодательный акт или даже изменение Конституции. Мы живем в каких-то политических мифах и говорим: импичмент – это невозможно. Так возьмите и доработайте. Как раз первый-второй тур, нормально можно доработать и принять. И следующий президент, который будет заходить, будет понимать одну простую вещь: если он или его окружение будут заниматься коррупцией – его просто выбросят.

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Да, это элемент кампании (говорится об использовании импичмента в речах Тимошенко – 24 канал). Порошенко готовит на Тимошенко свои какие-то подобные излияния. Более того, на него есть также не последний слив. Понятно, это хорошо звучит. Мы, к большому сожалению, будем зрителями этого самого дорогого сериала сливов компроматов. Это будут еще те "игры престолов", когда грязь заполонит наши телевизоры.

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Что известно про коррупционные схемы в "Укроборонпроме"?

* Журналисты "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы омывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский. Его 22-летний сын – один из основных фигурантов дела. Среди организаторов – председатель государственного оборонного концерна Павел Букин. Откаты от группы получали руководители десятков заводов концерна. В правоохранительных органах у этой группировки был вообще абонемент на неприкосновенность.

• Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая огромные суммы. Фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов примерно 100 миллионов гривен. Заработали они на схемах не менее 250 миллионов гривен.

Кто слил компромат?

• Журналист Сергей Иванов заявил, что получил инсайдерскую информацию о том, что слив коррупционных схем, к которым причастно окружение Петра Порошенко, организовал главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, военный прокурор Анатолий Матиос вместо того, чтобы проводить следственные действия, назначать ревизии на "Укроборонпроме", объявлять подозрения и задерживать воров, взял материалы досудебного следствия, изъятые в ходе обысков, и отдал их за очень большие деньги заинтересованным лицам-фигурантам. "С этими компроматами на Порошенко он пошел к Юлии Тимошенко. Так Матиос пытался выбить себе какие-то политические преференции у вероятного победителя президентской гонки", – отметил он.

Видео расследования "Наши деньги" об "Укроборонпроме"