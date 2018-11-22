"Это был какой-то п*здец": в ромском поселении напали на украинского журналиста

В одном из закарпатских сел, где проживают представители ромской национальности, напали на журналиста "Украинской правды" Эльдара Сарахмана.

Об этом сообщил он сам на своей странице в Facebook.

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По словам Сарахмана, у него хотели отобрать аппаратуру для съемок и блокировали возможность оставить поселение.

Поездка в самое богатое ромское село на Закарпатье почти закончилась трагически. Внутренние разборки между баронами вылились в покоцаную машину, чуть не отобранную аппаратуру. Телефон отдали. Стремно, когда вокруг вас сто разъяренных цыган, колотят машину, рвут за одежду и перекрывают джипами выезд,

– написал журналист.

В комментариях к сообщению он объяснил, что приехал туда снимать материал "без провокаций". А именно съемок без разрешения планировалось – только по соглашению сторон. Поэтому факт нападения так и возмутил Сарахмана.

"Это был какой-то п*здец", – эмоционально прокомментировал он и посоветовал другим журналистам не ехать в поселение ромов.

24 канал прислал Эльдару Сарахман запрос на комментарий ситуации, однако пока ответа мы не получили.

Напомним, летом Украину всколыхнул ряд нападений на ромские поселения, которые совершались националистическими группами. В частности, 23 июня в лесном массиве на окраине Львова группа лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 были травмированы. В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь".