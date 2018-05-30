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Это был журналист очень опасный для Путина, – Бутусов об убийстве Бабченко

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Аркадия Бабченко убили 29 мая вечером. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину. От ранений журналист скончался в карете скорой помощи. Полиция уже сообщила, что одна из версий нападения, которую они рассматривают, – профессиональная деятельность.

Вход в подъезд, где жил Аркадий Бабченко, перекрыт. Внутри работают следователи. Именно в квартире убили журналиста – врага Кремля. Выстрелили в спину.

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"Один, мы можем это сказать наверняка. Но возможно были другие сообщники. Сейчас работают со свидетелями и полицейские устанавливают камеры видеонаблюдения, также, возможно, видеорегистраторы автомобилей", – заявил руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Аркадий умер в карете скорой помощи. Его друзья говорят, что он получал угрозы из-за своей принципиальной позиции. О том, что его "заказали" Бабченко писал и в своем Твиттере недавно. Мол, доверенное лицо президента России Путина разместило предложение об убийстве Бабченко.

Допис, який був Твіттері Бабченка
Сообщение, которое было в Твиттере Бабченко

Он не имел никаких врагов в Украине вообще. Это тот хрустально чистый случай террористического убийства. Никакого другого заказчика, кроме власти Российской Федерации, я в этом преступлении не вижу. Я даже не смогу придумать, если захочу это сделать. И вы спросили о прямых угрозах в его адрес. Угроз, я об этом еще раз говорю, не слышал ..,
– прокомментировал директор телеканала АТР Айдер Муждабаев.

Именно Россия причастна к убийству Бабченко – уверены аналитики. Мол, он стал очередной жертвой спецслужб страны агрессора после Амины Акуевои, Павла Шеремета, Тимура Махаури.

"Бабченко был одним из лидеров "свободной России". Это был журналист очень опасный для Путина. Он блестяще писал о той тоталитарной и террористической власти, которую создал президент Путин в Российской Федерации",
– рассказал редактор издания "Цензор.net" Юрий Бутусов.

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Аркадий Бабченко стал персоной нон-грата в России после того, как освещал события на украинском Донбассе и доказывал, что именно Россия поставляет боевикам технику и боеприпасы. Из-за угроз он вынужден был уехать из страны и поселился в Киеве. О преступлениях Кремля в Украине журналист говорил публично в своей программе на крымскотатарском телеканале АТР.

Накануне он в последний раз написал на своей странице в Фейсбуке, пост-память как он 4 года назад должен был лететь в одном вертолете с украинским Генералом Кульчицким в начале войны, но его не взяли на борт. А вертолет тогда сбили террористы и все, кто был на борту погибли. Бабченко написал, что этот день у него второй день рождения.

Напомним, полиция составила фоторобот возможного убийцы журналиста Аркадия Бабченко.

Теги: Убийство Аркадия Бабченко журналисты Новости Украины Криминальные новости Жертвы Владимир Путин Медиа СМИ
Источник: 24 Канал
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