Это была Блейк Лайвли, – американка показала забавное архивное фото с актрисой

Американка Бриа Мадрид показала архивный снимок с концерта Spice Girls. Спустя 20 лет девушка увидела, что сфотографировалась с голливудской актрисой Блейк Лайвли, которая представилась певицей Эммой Бантон.

Голливудская актриса Блейк Лайвли имеет прекрасное чувство юмора. Звезда не только обменивается шутками со своим мужем Райаном Рейнольдсом, но и умеет удачно пошутить над своей внешностью. Именно поэтому блог актрисы пестрит забавными снимками из ее будней.

Читайте также: Блейк Лайвли подшутила в сети над своим звезднім мужем: детали

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 15 Бер 2018 р. о 10:32 PDT

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively) 26 Кві 2018 р. о 8:44 PDT

И отличное чувство юмора у Блейк Лайвли было с детства. Так, на странице актрисы появился снимок с концерта Spice Girls, который она случайно нашла в сети. Американка Бриа Мадрид просматривала свои снимки и увидела, что в детстве случайно сфотографировалась с голливудской звездой. Одета в мини-юбку, топ и обувь с большой платформой, Блейк Лайвли счастливо улыбалась перед камерой.

Нашла у себя фото, где мне 5 лет и я на своем первом в жизни концерте. Это были Spice Girls. Меня сфотографировали с девочкой, которая была одета, как одна из участниц группы. Я только сейчас поняла, что это была Блейк Лайвли,

– удивленно написала Бриа Мадрид.

Блейк Лайвли поблагодарила незнакомца за снимок и призналась, что когда-то подражала стиль певицы Эммы Бантон. Более того, звезда в 1997 году притворилась артисткой и сделала фото с маленькой поклонницей группы.