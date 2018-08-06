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Это была Блейк Лайвли, – американка показала забавное архивное фото с актрисой

59 Читати новину українською
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли

Американка Бриа Мадрид показала архивный снимок с концерта Spice Girls. Спустя 20 лет девушка увидела, что сфотографировалась с голливудской актрисой Блейк Лайвли, которая представилась певицей Эммой Бантон.

Голливудская актриса Блейк Лайвли имеет прекрасное чувство юмора. Звезда не только обменивается шутками со своим мужем Райаном Рейнольдсом, но и умеет удачно пошутить над своей внешностью. Именно поэтому блог актрисы пестрит забавными снимками из ее будней.

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И отличное чувство юмора у Блейк Лайвли было с детства. Так, на странице актрисы появился снимок с концерта Spice Girls, который она случайно нашла в сети. Американка Бриа Мадрид просматривала свои снимки и увидела, что в детстве случайно сфотографировалась с голливудской звездой. Одета в мини-юбку, топ и обувь с большой платформой, Блейк Лайвли счастливо улыбалась перед камерой.

Нашла у себя фото, где мне 5 лет и я на своем первом в жизни концерте. Это были Spice Girls. Меня сфотографировали с девочкой, которая была одета, как одна из участниц группы. Я только сейчас поняла, что это была Блейк Лайвли,
– удивленно написала Бриа Мадрид.

Блейк Лайвли поблагодарила незнакомца за снимок и призналась, что когда-то подражала стиль певицы Эммы Бантон. Более того, звезда в 1997 году притворилась артисткой и сделала фото с маленькой поклонницей группы.

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Блейк Лайвли
Источник: 24 Канал
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