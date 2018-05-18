Это была попытка уничтожения всего народа, – глава Меджлиса о депортации крымских татар

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал депортацию крымских татар в 1944 году попыткой уничтожения всего народа.

Об этом он заявил в университете Торонто на мероприятии, посвященном ситуации с репрессиями против крымских татар и нарушением прав человека в аннексированном Крыму, передает "Громадское".

Читайте также: Никогда не забудем преступление советского режима, – Порошенко о депортации крымских татар

Такого рода преступления ни в коем случае нельзя забывать, чтобы они не повторялись... День депортации для нас – это не просто день скорби, а также – день консолидации народа,

– отметил Джемилев.

Кроме этого, он назвал депортацию попыткой уничтожения всего крымскотатарского народа.

"Депортация 1944 года – это было не просто переселение, очистка территории от одного этноса и заселение другого. Это была попытка уничтожения всего народа. Мы потеряли во время депортации в первые два года где-то 46% населения", – подчеркнул глава Меджлиса.

Он также добавил, что в те ужасные времена уничтожалось все культурное наследие, переименовывали поселки, города, уничтожались кладбища и все, что напоминало о крымских татарах. По словам Джемилева, народ был отброшен назад на целую эпоху.

Напомним, 18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв депортации крымских татар 1944 года.