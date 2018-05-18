17:23
18 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
22°C 11°C
  • суббота
    22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Это была попытка уничтожения всего народа, – глава Меджлиса о депортации крымских татар

50 Читати новину українською
Мустафа Джемилев назвал депортацию крымских татар попыткой уничтожения всего крымскотатарского народа
Мустафа Джемилев назвал депортацию крымских татар попыткой уничтожения всего крымскотатарского народа / inosmi.ru

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал депортацию крымских татар в 1944 году попыткой уничтожения всего народа.

Об этом он заявил в университете Торонто на мероприятии, посвященном ситуации с репрессиями против крымских татар и нарушением прав человека в аннексированном Крыму, передает "Громадское".

Читайте также: Никогда не забудем преступление советского режима, – Порошенко о депортации крымских татар

Такого рода преступления ни в коем случае нельзя забывать, чтобы они не повторялись... День депортации для нас – это не просто день скорби, а также – день консолидации народа,
– отметил Джемилев.

Кроме этого, он назвал депортацию попыткой уничтожения всего крымскотатарского народа.

"Депортация 1944 года – это было не просто переселение, очистка территории от одного этноса и заселение другого. Это была попытка уничтожения всего народа. Мы потеряли во время депортации в первые два года где-то 46% населения", – подчеркнул глава Меджлиса.

Он также добавил, что в те ужасные времена уничтожалось все культурное наследие, переименовывали поселки, города, уничтожались кладбища и все, что напоминало о крымских татарах. По словам Джемилева, народ был отброшен назад на целую эпоху.

Напомним, 18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв депортации крымских татар 1944 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Мустафа Джемилев История
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 17:01 "Северный поток-2" не дает Трампу спать спокойно
Злой Одессит 371
Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов
сегодня, 16:00 Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов
Сергій Фурса 130
Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
сегодня, 08:00 Что такое роскошь: тест-драйв двух Rolls Royce от Авто 24
Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?
сегодня, 15:00 Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?
Ілля Кенігштейн 1201
74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
сегодня, 13:03 74 года спустя: как жизнь крымских татар превратилась в ад
Настя Сукач 617
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук