Это было бестактно, – Оля Полякова извинилась за неудачнаю шутку на "Танцах со звездами" 2018

Оля Полякова, которая помогала Юрию Горбунову вести третий прямой эфир "Танцы со звездами 2018", допустила очень большую ошибку во время шоу. За это певица публично извинилась.

Третий прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2018" был одним из самых скандальных с начала проекта. Так, Леся Никитюк резко отреагировала на очередной комментарий Влада Ямы, за что впоследствии хореограф отомстил. Кроме этого, на сцену вышел скандальный Иван Дорн.

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Но это не все "сюрпризы", которые ждали зрителей. Во время прямого эфира Оля Полякова допустила большую ошибку, с улыбкой отреагировав на слезы одного из членов жюри Екатерины Кухар.

Балерина заплакала, когда услышала историю боксера Дениса Беринчика. Недавно спортсмен потерял сына Тимура, которому было всего 2 недели. Причиной смерти мальчика стали преждевременные роды. Свой танец Денис Беринчик посвятил сыну.

Очень трудно находить в себе силы, чтобы улыбаться,

– признался в анонсе боксер.

На такую историю с сочувствием отреагировали все судьи шоу. А Екатерина Кухар призналась, что знает, что переживает Денис Беринчик. Балерина рассказала со слезами на глазах, что она пережила такую же трагедию.

"Денис, должна сказать вам, что у нас очень много общего. Понимание без слов, танец в борьбе за жизнь. Когда в моей жизни была подобная трагедия, только балет вернул меня обратно к жизни. Я хочу сказать, что вы молодец, что вы своим танцем является мотиватором для большинства людей: встать и идти дальше", – сказала Екатерина Кухар.

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"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Дениса Беринчика

Ведущая балкона Оля Полякова, которая за вечер сменила десятки платьев, не слышала проникновенной истории Екатерины Кухар и Дениса Беринчика. Когда звезда вернулась в эфир, она отметила, что благодаря боксеру люди увидели, что всегда сдержанная и сильная Екатерина тоже умеет плакать.

Впоследствии Оля Полякова пересмотрела эфир шоу "Танцы со звездами 2018" и поняла, что допустила большую ошибку. Певица сразу же записала видео, в котором попросила прощения у Екатерины Кухар за бестактность.

Просматривая видео, я была шокирована, ведь допустила большую ошибку. Когда я переодевалась, не слышала, о чем шла речь в сюжете Дениса Беринчика и на что со слезами отреагировала Екатерина Кухар. Поэтому моя шутка был бестактной. Я прошу прощения за эту ошибку,

– отметила Оля Полякова.