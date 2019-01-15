"Это часть программы": в РФ отреагировали на санкции США для Германии из-за "Северного потока-2"

В российском МИДе возмутились из-за предупреждения посла США в Германии Ричарда Гренелла о санкциях для немецких компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2". Там убеждены, что такие действия США являются "частью программы".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет российское издание "РИА Новости".

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24 канал писал, что посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма компаниям в ФРГ, в которых пригрозил возможностью санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток-2". Он также добавил, что из-за воплощения проета Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России.

Зато в российском ведомстве убеждены, что страну хотят "глобально сдерживать".

Это часть большой программы. Есть долгосрочная программа по глобальному сдерживанию нашей страны, что исторически реализуется. И есть краткосрочная ее часть. Конечно, это неприемлемо, конечно, это не входит в обязанности посла, мягко говоря, в значительной мере им противоречит,

– сказала она.

Ряд немецких политиков критически отреагировал на предостережения американского посла. Кроме того, в Министерстве иностранных дел Германии посоветовали немецким компаниям BASF и Uniper не отвечать на письма от посла США Ричарда Гренелла.



К слову, строительство газопровода в США осуждали не раз. Да, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом пойдут на агрессию и дестабилизацию ситуации.



Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.