01:23
20 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
      Вєсті Кремля
      21:33, 19 сентября
      Вести.UA: Как Зеленский угождает Коломойскому. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, 19 сентября
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Это черная метка для Кремля, – журналист о заключении российского актера Устинова

      108 Читати новину українською
      Заключение российского актера Устинова
      Заключение российского актера Устинова / Коллаж 24 канала

      В России разгорелся скандал из-за актера Павла Устинова, которого российский суд приговорил к 3,5 года колонии. Мол, на митинге он один набросился на девятерых полицейских и начал их бить.

      Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал, что для России это довольно обычная история. Сейчас там начались репрессии против оппозиции, людей постоянно сажают ни за что, чтобы запугать всех остальных.

      К слову: В России актера осудили на 3,5 года после абсурдного задержания на митинге

      По его словам, Устинов – артист, его судьба заинтересовала многих его коллег, в частности, достаточно известных и даже попсовых. Они массово начали записывать видеообращения в поддержку арестанта. Кроме этого, в защиту актера выступили учителя, православные священники и даже некоторые члены партии "Единая Россия".

      Такого уровня изоляции Владимира Путина от остального общества за время его правления еще не было. Одно дело, когда против власти бунтует какой-то там креативный класс, и совсем другое – когда весь народ,
      – сказал Яковина.

      Что интересно, на защиту Устинова уже выступила оппозиция, в частности, один из главных врагов Путина – Алексей Навальный. Они вовсю хвалят артистов за солидарность, которая в них проснулась.

      Поддержка со стороны оппозиционера – это черная метка для Кремля. Она переводит весь конфликт вокруг Устинова в режим "Навальный против Путина". И сейчас все выглядит так, что Путин проиграет,
      – подчеркнул журналист.

      Он добавил: "Для российского диктатора просто немыслимо потерпеть поражение в столь принципиальном поединке. Он сейчас будет делать все возможное, чтобы как-то выкрутиться и освободить Устинова, якобы, без участия оппозиции. Но дураков нет – все все прекрасно видят".

      Что известно про массовые протесты в России?Люди поддерживали кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляли, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.

      Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир":

       

      blog_ava
      От курения вейпа умерло уже 7 человек: врачи США бьют тревогу
      19 сентября
      1809
      Теги: Украина – Россия Новости России Владимир Путин Протесты Алексей Навальный Видеоблоги Митинги в России
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 19 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 сентября: новый рынок земли, близкий роспуск Киевсовета и газовые переговоры
      19 сентября , 22:44 Главные новости 19 сентября: новый рынок земли, близкий роспуск Киевсовета и газовые переговоры
      146
      "Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы: видео
      19 сентября , 22:00 "Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы: видео
      280
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      19 сентября , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 662
      Перед запуском рынка земли необходимо защитить ее от спекуляций, – мнение эксперта
      19 сентября , 21:03 Перед запуском рынка земли необходимо защитить ее от спекуляций, – мнение эксперта
      Ірина Поліщук 108
      Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше
      19 сентября , 20:20 Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше
      Євгенія Мазур 1022
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук