Это черная метка для Кремля, – журналист о заключении российского актера Устинова

В России разгорелся скандал из-за актера Павла Устинова, которого российский суд приговорил к 3,5 года колонии. Мол, на митинге он один набросился на девятерых полицейских и начал их бить.

Журналист Иван Яковина в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал, что для России это довольно обычная история. Сейчас там начались репрессии против оппозиции, людей постоянно сажают ни за что, чтобы запугать всех остальных.

К слову: В России актера осудили на 3,5 года после абсурдного задержания на митинге

По его словам, Устинов – артист, его судьба заинтересовала многих его коллег, в частности, достаточно известных и даже попсовых. Они массово начали записывать видеообращения в поддержку арестанта. Кроме этого, в защиту актера выступили учителя, православные священники и даже некоторые члены партии "Единая Россия".

Такого уровня изоляции Владимира Путина от остального общества за время его правления еще не было. Одно дело, когда против власти бунтует какой-то там креативный класс, и совсем другое – когда весь народ,

– сказал Яковина.

Что интересно, на защиту Устинова уже выступила оппозиция, в частности, один из главных врагов Путина – Алексей Навальный. Они вовсю хвалят артистов за солидарность, которая в них проснулась.

Поддержка со стороны оппозиционера – это черная метка для Кремля. Она переводит весь конфликт вокруг Устинова в режим "Навальный против Путина". И сейчас все выглядит так, что Путин проиграет,

– подчеркнул журналист.

Он добавил: "Для российского диктатора просто немыслимо потерпеть поражение в столь принципиальном поединке. Он сейчас будет делать все возможное, чтобы как-то выкрутиться и освободить Устинова, якобы, без участия оппозиции. Но дураков нет – все все прекрасно видят".

Что известно про массовые протесты в России?Люди поддерживали кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляли, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа). Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции.



Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир":