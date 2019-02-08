Это четкий сценарий из Администрации Президента, – Садовый о пикете против Зеленского во Львове

Пикет против кандидата в президенты Владимира Зеленского, который состоялся во Львове 8 января, может быть заказанным из Администрации Президента. Об этом в эфире 24 канала сказал кандидат в президенты и мэр Львова Андрей Садовый.

"Я могу сказать, что это четкий сценарий из Администрации Президента, потому что принимали в нем участие люди, которые всегда делают разные такие перформансы", – отметил он.

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По мнению Андрея Садового, Владимир Зеленский сегодня имеет неплохие шансы, поэтому его и атакуют.

Для чего? Зеленский идет, кандидует, он хочет встречаться с людьми. Пусть общается. Такие провокации – это недостойно. Знаете, все вылезает наверх: кто организовывал, кто заказывал. Я думаю, что Администрации Президента и Порошенко оно чести не добавляет. Я не имею ни одного факта, чтобы Зеленский где-то воровал деньги, кого-то вводил в заблуждение какими-то коррупционными схемами. Он сегодня имеет неплохие шансы, поэтому его атакуют,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Что произошло во Львове ?

• Владимир Зеленский 8 января должен был выступать в Львове с бесплатным и коммерческим концертом. Однако, перед концертом состоялся пикет под лозунгом мол "долой клоунов из политики". Несколько львовских организаций перед концертом требовали, чтобы к ним спустился Владимир Зеленский.

• Стоит добавить, что якобы активисты упрекали Зеленского тем, что в одном из эфиров он сказал, что готов стать на колени даже перед Путиным, лишь бы закончилась война. Однако кандидат опроверг это.

• Одним из самых активных участников полемики с Владимиром Зеленским оказался член ОО "УСУ АТО" Сергей Фаворский, который фигурировал в ряде расследований ZAXID.NET. Он обвинил Владимира Зеленского в употреблении легких наркотиков. Актер и политик отверг обвинения и попросил предоставить доказательства.

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