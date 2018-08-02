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"Это чистый "сепар": Усика остро раскритиковал известный журналист

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Усика раскритиковал Муджабаев, назвав его "сепаром"
Усика раскритиковал Муджабаев, назвав его "сепаром" / Коллаж 24 канал

Известный журналист и заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муджабаев с острой критикой высказался в адрес украинского боксера, абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика. В своих высказываниях журналист назвал боксера "сепаром".

Об этом свидетельствует сообщение Муджабаева в Facebook.

24 канал сообщал, что накануне Александр Усик одобрительно высказался о действиях пророссийского журналиста и блогера Анатолия Шария, назвав его "красавчиком".

"Трусы или крестик, фанаты Усика, выбирайте – дальше строить из себя одновременно патриотов Украины не получится. Ваш кумир Усик обожает кремлевского антиукраинского тролля Шария. Это стопроцентный враг Украины, его смотрят только враги Украины, больше никто", – подчеркнул журналист.

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Муджабаев также напомнил, что Усик выступил со словами поддержки на недавнее шествие священнослужителей и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве.

Ваш кумир Усик поддерживает крестный ход московских попов. Это чистый "сепар", без примесей. И он не "дурак-боксер", у него все продумано и осознанно. Это пропагандист "мира", на прикорме в виде поясов, премиальных. "Мира" на условиях капитуляции. Он не случайно боксировал в Москве и обнимался с русским,
– убежден заместитель гендиректора ATR.

Он также обратился к людям, которые болеют за украинского боксера, заявив, что "пророссийский Усик с украинским флагом в руках водит вас, как детей, вокруг пальца".

"А еще фанаты Усика, кроме слепых восторженных поклонников (думаю, и такие есть) – отпетые лицемеры. Раньше они говорили, что Усик – патриот, вот вам и флаг, и гимн, посмотрите! А теперь, уверен, начнут утверждать, что "бокс вне политики", и надо, мол, судить по делам. Как на меня, такие слова во время войны из уст известного в стране человека – это и есть дела, направленные против страны. В этом суть, остальное – шелуха. И никакие бои, победные или проигранные, не изменят сути", – резюмировал Муджабаев.

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Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости спорта Бокс Александр Усик УПЦ МП журналисты
Источник: 24 канал
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