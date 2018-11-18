"Это делает членов НАТО уязвимыми": в Альянсе озвучили серьезные угрозы со стороны Кремля

В НАТО серьезно обеспокоены энергетической безопасностью. Так, использование Кремлем газа как инструмента политического принуждения делает Европу и НАТО стратегически уязвимыми.

Об этом говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО "Энергетическая безопасность: стратегический вызов для Альянса", пишет Укринформ.

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Так, в Парламентской ассамблее отмечают, что проблема диверсификации источников поставки энергии требует скорейшего решения.

Ассамблея признает, что энергетическая безопасность вызывает серьезное беспокойство в НАТО, поскольку чрезмерное возложение на какого-либо одного поставщика энергии в Европу делает членов НАТО стратегически уязвимыми,

– отмечается в документе.

Кроме того, в проекте резолюции дипломаты отмечают, что использование Россией газа как инструмента политического принуждения может повлечь серьезные перебои с поставками энергетических ресурсов в Европу. По их словам, к таким действиям Россия прибегла в 2006 и 2009 годах в Украине.

"Ассамблея обеспокоена дестабилизирующим эффектом и неоправданным влиянием, которое чрезмерное возложение на российскую энергию может иметь на Европу и НАТО", – отмечается в документе.

В Ассамблее также отмечают, что особенно опасны такие действия России являются в контексте вмешательства Кремля в иностранные выборы и продолжение оккупации Крыма и агрессии на Востоке Украины. Учитывая это, в проекте резолюции обращается отдельное внимание на необходимость построения нефтепровода из Азербайджана в ЕС.

Ассамблея признает важный вклад, который новые сети трубопроводов, таких как Южный газотранспортный коридор из Азербайджана в Южную Европу, может сделать для коллективной энергетической безопасности,

– говорится в резолюции.

К слову, ранее в Ассамблее подчеркнули, что страны-члены НАТО должны приложить усилия для избежания энергетической изоляции Украины за возможное строительство "Северного потока-2". Ассамблея также призывает инвестировать в газовые и нефтяные проекты, которые станут альтернативой для российских.