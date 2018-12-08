Это дикость! – Гройсман категорически высказался в отношении неравенства зарплат мужчин и женщин
Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что вопрос ликвидации разрыва в оплате труда мужчин и женщин требует немедленного решения.
Об этом он заявил во время второго Украинского женского конгресса.
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"Сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе. Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования – мы консолидируем большинство для принятия решений", – подчеркнул премьер.
Гройсман предложил обсудить вопрос неравенства зарплат женщин и мужчин на уровне центральной власти.
Безусловно, между мужчинами и женщинами должно быть равенство. Я рад, что представительство женщин в государственной власти растет,
– добавил он.