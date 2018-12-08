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      Это дикость! – Гройсман категорически высказался в отношении неравенства зарплат мужчин и женщин

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      Выступление Владимира Гройсмана на Женском конгрессе
      Выступление Владимира Гройсмана на Женском конгрессе / Screenshot

      Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что вопрос ликвидации разрыва в оплате труда мужчин и женщин требует немедленного решения.

      Об этом он заявил во время второго Украинского женского конгресса.

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      "Сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе. Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования – мы консолидируем большинство для принятия решений", – подчеркнул премьер.

      Гройсман предложил обсудить вопрос неравенства зарплат женщин и мужчин на уровне центральной власти.

      Безусловно, между мужчинами и женщинами должно быть равенство. Я рад, что представительство женщин в государственной власти растет,
      – добавил он.

       

      Теги: Деньги Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Новости политики
      Источник: 24 канал
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