Это дикость! – Гройсман категорически высказался в отношении неравенства зарплат мужчин и женщин

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что вопрос ликвидации разрыва в оплате труда мужчин и женщин требует немедленного решения.

Об этом он заявил во время второго Украинского женского конгресса.

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"Сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе. Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования – мы консолидируем большинство для принятия решений", – подчеркнул премьер.

Гройсман предложил обсудить вопрос неравенства зарплат женщин и мужчин на уровне центральной власти.

Безусловно, между мужчинами и женщинами должно быть равенство. Я рад, что представительство женщин в государственной власти растет,

– добавил он.