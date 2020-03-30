Это дискриминация, – Кличко резко отреагировал на урезание бюджета местных общин

Мэр Киева Виталий Кличко недоволен принятием Верховной Радой законопроекта об изменениях в налоговом законодательстве. По его словам, бюджеты местных общин теряют 15 миллиардов гривен.

"Этот законопроект является дискриминационным и, более того, это грабеж местного самоуправления", – сказал Кличко в комментарии 24 каналу.

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Он отметил, что нельзя все города Украины лишать возможности получать 100% аренду на землю.

В некоторых крупных городах есть много источников поступления в бюджет, но маленькие города имеют единые поступления – это аренда за землю, поэтому их оставили вообще без денег. Сейчас мэры городов задают вопрос, как нам дальше жить в таких условиях,

– отметил мэр Киева.

"Бюджеты местных общин ограничили на 15 миллиардов гривен. Это крайне негативная статистика. Ведь борьба с коронавирусом лежит прежде всего на плечах мэров разных городов Украины. Надо закупить оборудование, маски, тесты, а на это нужны деньги из местного бюджета", – добавил он .

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В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Раде подчеркнул, что правительство будет поддерживать местное самоуправление. Так, оставили акцизы и еще целый ряд инструментов для местных властей.

"Отложили мы только некоторые капитальные расходы, вернем, когда преодолеем коронавирус и его последствия", – сказал премьер.

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