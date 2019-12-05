"Это должны быть хорошо известные люди": Украина хочет поменять представителей Донбасса в ТКГ

Состав представителей ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе в Минске надо или изменить, или расширить. Нынешние переговорщики не отражают целостной позиции жителей оккупированных территорий.

Дело в том, что раньше на этих территориях жили 6 миллионов человек, а сейчас там проживают 1,5 миллиона. Новую идею, которую Украина хочет предложить для участников минского процесса, озвучил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, передает "Европейская правда".

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Минские договоренности, которые должны выполнять Россия и Украина предусматривают консультации с представителями оккупированных территорий.

Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость – то есть имеют юридическую привязку относительно того, что они могут представлять эти территории. Мы хотим, чтобы это были люди хорошо известные на Донбассе,

– отметил Ермак.

По его словам, таким образом может быть отражена позиция переселенцев.

В то же время, Ермак не уточнил, обсуждали ли эту идею с другими представителями ТКГ.

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