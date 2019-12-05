14:28
5 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      19:46, 4 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      "Это должны быть хорошо известные люди": Украина хочет поменять представителей Донбасса в ТКГ

      35 Читати новину українською
      Андрей Ермак / my.ua

      Состав представителей ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе в Минске надо или изменить, или расширить. Нынешние переговорщики не отражают целостной позиции жителей оккупированных территорий.

      Дело в том, что раньше на этих территориях жили 6 миллионов человек, а сейчас там проживают 1,5 миллиона. Новую идею, которую Украина хочет предложить для участников минского процесса, озвучил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, передает "Европейская правда".

      О чем еще рассказал Ермак: Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться уже осенью

      Минские договоренности, которые должны выполнять Россия и Украина предусматривают консультации с представителями оккупированных территорий.

      Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость – то есть имеют юридическую привязку относительно того, что они могут представлять эти территории. Мы хотим, чтобы это были люди хорошо известные на Донбассе,
      – отметил Ермак.

      По его словам, таким образом может быть отражена позиция переселенцев.

      В то же время, Ермак не уточнил, обсуждали ли эту идею с другими представителями ТКГ.

      Между тем: У Зеленского готовы к изменениям Конституции после нормандского формата

      Спасатели ищут 14 человек после пожара в Одессе: список пропавших – фото
      сегодня
      2659
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Андрей Ермак Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Минские договоренности
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Вищий антикорупційний суд: новий еталон справедливості чи каральна машина в руках топ-чиновників
      Ярослав Гришин 157
      сегодня , 10:30 Нельсон Мандела – сорвиголова, всколыхнувший мир, но так и не ставший счастливым
      Олесь Друкач 311
      сегодня , 10:19 Ад Донбасса и энергия Майдана: кто поддерживает украинских военных
      Євгенія Мазур 198
      сегодня , 09:30 Як соратник Порошенка став людиною Медведчука
      Дмитро Гнап 309
      сегодня , 09:01 Милованов про зарплату, сальсу и наркотики: эксклюзивное интервью
      Альона Чернецька 196
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук