Это должны делать мы, а не Запад, – Рыбачук рассказал, как Украине победить Путина
Нет сомнения, что президент России Владимир Путин не хочет существования Украины как государства, равнозначно, как он не хотел, чтобы победила Оранжевая революция.
Такое мнение в интервью 24 каналу высказал политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.
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Он отметил, что у Путина есть одна вещь, о которой говорят люди, которые его знают, – он очень любит деньги и хочет пожить дольше без проблем, экономических санкций и судебных дел в Гааге.
Поэтому он хочет, чтобы мы развалились изнутри. Путин хочет через минские договоренности сделать нас федерацией. Единственный наш способ победы – это наша успешность, и это понимают многие на Западе,
– заявил Рыбачук.
"Только мы это должны делать, а не Запад. И украинская власть должна это понимать. Мы можем быть успешными только тогда, когда будут условия для реализации", – отметил политический эксперт.
Смотрите полное интервью с Олегом Рыбачуком: