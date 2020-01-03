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      Это должны делать мы, а не Запад, – Рыбачук рассказал, как Украине победить Путина

      25 Читати новину українською
      Олег Рыбачук / 24 канал

      Нет сомнения, что президент России Владимир Путин не хочет существования Украины как государства, равнозначно, как он не хотел, чтобы победила Оранжевая революция.

      Такое мнение в интервью 24 каналу высказал политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

      Читайте также: Власть должна постоянно чувствовать, что мы следим: эксклюзивное интервью с Рыбачуком

      Он отметил, что у Путина есть одна вещь, о которой говорят люди, которые его знают, – он очень любит деньги и хочет пожить дольше без проблем, экономических санкций и судебных дел в Гааге.

      Поэтому он хочет, чтобы мы развалились изнутри. Путин хочет через минские договоренности сделать нас федерацией. Единственный наш способ победы – это наша успешность, и это понимают многие на Западе,
      – заявил Рыбачук.

      "Только мы это должны делать, а не Запад. И украинская власть должна это понимать. Мы можем быть успешными только тогда, когда будут условия для реализации", – отметил политический эксперт.

      Смотрите полное интервью с Олегом Рыбачуком:

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Украина – Россия
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