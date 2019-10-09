"Это фейк": В ОПУ опровергли информацию о встрече Зеленского с бизнесменом Кислиным

Офис президента Украины опровергает информацию о том, что президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

В Офисе президента назвали информацию о встрече украинского президента с американским бизнесменом ложью.

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Отметим, что 8 октября российское издание The Insider распространило информацию о встрече Зеленского с бизнесменом Сэмом Кислиным во время поездки президента Украины в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Он якобы пытался воспользоваться своими связями в окружении Дональда Трампа, чтобы заполучить часть конфискованных Украиной "денег Януковича".

Кислин якобы попал на встречу Зеленского с еврейской диаспорой США.

Что известно о Сэме Кислине?

Кислин родом из Одессы. Он является основателем компании Trans Commodities и соратником экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Руди Джулиани. В то же время, по данным американских СМИ, Кислин тесно сотрудничает с украинской и русской организованной преступностью.



ФБР связывает Кислина в том числе с "ворами в законе". 1 октября стало известно, что Конгресс США вызвал Сэма Кислина, Льва Парнаса и Игоря Фрумана для дачи показаний. Эти американские граждане украинского происхождения в 2018 году якобы устроили встречу между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины.



Там якобы обсуждали возможное расследование в отношении сына Джо Байдена. Кислин признает, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.