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      "Это фейк": В ОПУ опровергли информацию о встрече Зеленского с бизнесменом Кислиным

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      Сэм Кислин
      Сэм Кислин / Соцсети

      Офис президента Украины опровергает информацию о том, что президент Владимир Зеленский в США встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным.

      В Офисе президента назвали информацию о встрече украинского президента с американским бизнесменом ложью.

      К теме: Придется ли украинцам отдавать конфискованные у Януковича полтора миллиарда гривен

      Отметим, что 8 октября российское издание The Insider распространило информацию о встрече Зеленского с бизнесменом Сэмом Кислиным во время поездки президента Украины в Нью-Йорк для участия в 74-й  сессии Генассамблеи ООН. Он якобы пытался воспользоваться своими связями в окружении Дональда Трампа, чтобы заполучить часть конфискованных Украиной "денег Януковича".

      Кислин якобы попал на встречу Зеленского с еврейской диаспорой США.

      Что известно о Сэме Кислине?
      Кислин родом из Одессы. Он является основателем компании Trans Commodities и соратником экс-мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Руди Джулиани. В то же время, по данным американских СМИ, Кислин тесно сотрудничает с украинской и русской организованной преступностью.

      ФБР связывает Кислина в том числе с "ворами в законе". 1 октября стало известно, что Конгресс США вызвал Сэма Кислина, Льва Парнаса и Игоря Фрумана для дачи показаний. Эти американские граждане украинского происхождения в 2018 году якобы устроили встречу между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины.

      Там якобы обсуждали возможное расследование в отношении сына Джо Байдена. Кислин признает, что именно он убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Телефонный разговор Зеленского и Трампа Джозеф Байден Зеленский в США Владимир Зеленский
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