Это хлам, а не машина, – свидетели об аварии с краном в Киеве

Утром 23 октября грузовой кран врезался в машины на бульваре Леси Украинки в центре столицы.

Полиция устанавливает виновных, а пострадавшие оправляются от аварии.

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"Хорошо, что пристегнут был, поэтому не "поцеловал" руль, ремень спас", – сказал свидетель аварии Виталий Романюк.

В результате ДТП трое человек пострадали, двое мужчин с царапинами и синяками ехать в больницу отказались, а вот женщину-водителя госпитализировали.

У потерпевшей из красной Mazda незначительные повреждения – ушиб живота,

– заявила капрал Нацполиции Киева Дарья Мельничук.

Полиция ограничила часть бульвара красной лентой, вдоль обочины выстроились в очередь троллейбусы. От бульвара Дружбы народов образовалась тянучка. Движение от "Киевской крепости" до Бессарабки перекрыли. Водитель автокрана оправдывается: у него отказали тормоза.Полицейские проверили его на драгере, однако алкоголя в крови – не нашли.

Автокран марки "Камаз" на вид старый кузов и стрела автокрана проржавели.

Это не машина, а хлам ездит на дорогах, нельзя такое по городу пускать,

– заявил свидетель аварии Александр Морванюк.

Принадлежит "Камаз" фирме "Коп-сервис". На сайте компании за час аренды просят 300 гривен. По телефонам, которые указаны на самой машине, никто не отвечает. Один из номеров принадлежит другой фирме по аренде грузовиков. Охранники офиса компании говорят, что директор действительно парковал шесть грузовых машин, но съехал несколько месяцев назад. Где сейчас держит технику – не знают.

Именно фирма-владелец крана должна возместить затраты на ремонт, уверяют юристы. Ведь машину выпустили в неисправном состоянии. А пострадавшие водители имеют право обращаться напрямую к оператору крана.

Согласно решению Верховного Суда, они могут предъявить требования к владельцу крана. Как правило, автомобили застрахованы только обязательной страховкой, которая предусматривает выплату возмещения размером до 150 тысяч. Все, что больше этой суммы, должен выплачивать владелец этого транспортного средства, то есть крана,

– отметил уголовный адвокат Лаврентий Царук.

А убытки в целом могут достигать 3 миллионов гривен. Так их оценили страховые агенты. которые тоже приехали на место аварии. У некоторых автомобилей разбиты бамперы и разбито стекло.

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Правоохранители заявили, что это самая масштабная авария в столице за последнее время. Последняя подобная была два года назад, тогда столкнулись 12 авто.