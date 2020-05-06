Это хуже терактов 11 сентября и атаки на Перл-Харбор, – Трамп о коронавирусе

Ситуация с распространением коронавируса в США оказалась для страны хуже атаки на Перл-Харбор и терактов 11 сентября. Интересно, что Дональд Трамп назвал пандемию COVID-19 атакой.

Таку заяву зробив американський президент 6 травня, повідомляє AFP.

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Цього не повинно було статися,

– наголосив Трамп.

Американський лідер знову натякнув, що Китай мав усі можливості, щоб не допустити поширення захворювання.

Зверніть увагу! США залишаються лідером серед країн за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію, а також летальних наслідків. За час пандемії в США зареєстровано понад 1,2 мільйона випадків зараження. Понад 70 тисяч американців померли. Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.



Втрати США в конфліктах VS COVID-19 / Інфографіка 24 каналу