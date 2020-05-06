22:33
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Это хуже терактов 11 сентября и атаки на Перл-Харбор, – Трамп о коронавирусе

      - Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / AP

      Ситуация с распространением коронавируса в США оказалась для страны хуже атаки на Перл-Харбор и терактов 11 сентября. Интересно, что Дональд Трамп назвал пандемию COVID-19 атакой.

      Таку заяву зробив американський президент 6 травня, повідомляє AFP.

      Цікаво Відповідальність Китаю за COVID-19: що відомо про шокуючий звіт спецслужб країн Заходу

      Цього не повинно було статися,
      – наголосив Трамп.

      Американський лідер знову натякнув, що Китай мав усі можливості, щоб не допустити поширення захворювання.

      Зверніть увагу! США залишаються лідером серед країн за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію, а також летальних наслідків. За час пандемії в США зареєстровано понад 1,2 мільйона випадків зараження. Понад 70 тисяч американців померли. Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.

      втрати сша
      Втрати США в конфліктах VS COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Дональд Трамп Китай Новости США Коронавирус COVID-19 Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
      сегодня , 22:00 Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
      Сергій Фурса
      Украинки не защищены от домашнего насилия: страшные цифры и что с этим делать?
      сегодня , 19:00 Украинки не защищены от домашнего насилия: страшные цифры и что с этим делать?
      Зоя Казанжи
      Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо
      7 мая , 18:30 Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо