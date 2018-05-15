Это их работа была его убить, – Савченко назвала виновных в убийстве Павла Шеремета

Нардеп Надежда Савченко, которая находится под стражей, считает, что виновным в убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 в Киеве является Служба безопасности Украины.

Об этом нардеп заявила во время судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева относительно продления нардепу срока содержания под стражей.

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Савченко убеждена, что расследование дела против нее является, по ее словам "делом чести для СБУ".

Они не могут, например, расследовать дело Шеремета (журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 в Киеве, – ред.), потому что это их работа – не в плане расследовать, хотя, расследовать это тоже их работа. Это их работа была его убить,

– заявила нардеп.

Депутат считает, что резонансное убийство журналиста в СБУ расследовать не будут.



"Они не будут расследовать это дело, но они должны расследовать и показывать какие-то дела, поэтому, конечно, дело Савченко – это для них дело чести", – заявила нардеп.

Белорусский журналист Павел Шеремет, который на протяжении последних нескольких лет жил и работал в Украине, погиб в центре Киеве 20 июля 2016 года. В его автомобиле сработало взрывное устройство.