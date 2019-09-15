Это иллюзия, – экс-советник Путина о том, почему Украина не может принимать условия Кремля
Считать, что глава Кремля Владимир Путин пойдет на уступки украинской стороне – иллюзия. Спешить в нынешней ситуации с достижением мира является ошибкой.
В этой ситуации война закончится на условиях победителя, на стороне которого реальная военная сила, так считает бывший помощник Путина, экономист и политолог Андрей Илларионов.
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Он отметил, что победитель сейчас – очевиден.
Предположение о том, что более слабая сторона может продиктовать более сильной собственные условия и заключить мир на своих условиях – это иллюзия, которую мы не видели ни в одном мировом случае,
– сказал Илларионов.
По его словам, особенно это нереально в случае с Владимиром Путиным. Илларионов считает, что попытка сейчас спешить с заключением и достижением мира является ошибкой – и об этом надо говорить прямо.
"Войны заканчиваются не только мирным договором. Некоторые войны заканчиваются перемирием без заключения мирного договора. Между прочим Япония – не самая слабая страна в мире, но через 75 лет после Второй мировой войны не заключила мирный договор ни с Советским Союзом, ни с Российской Федерацией", – пояснил эксперт.
Илларионов добавил, что принятие условий Путина для проведения независимых выборов с международными наблюдателями и миротворцами – это иллюзия.
Как сейчас коммуницируют Владимир Зеленский и Владимир Путин?Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.
Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате. Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировал украинский МИД.
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