Это иллюзия, – экс-советник Путина о том, почему Украина не может принимать условия Кремля

Считать, что глава Кремля Владимир Путин пойдет на уступки украинской стороне – иллюзия. Спешить в нынешней ситуации с достижением мира является ошибкой.

В этой ситуации война закончится на условиях победителя, на стороне которого реальная военная сила, так считает бывший помощник Путина, экономист и политолог Андрей Илларионов.

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Он отметил, что победитель сейчас – очевиден.

Предположение о том, что более слабая сторона может продиктовать более сильной собственные условия и заключить мир на своих условиях – это иллюзия, которую мы не видели ни в одном мировом случае,

– сказал Илларионов.

По его словам, особенно это нереально в случае с Владимиром Путиным. Илларионов считает, что попытка сейчас спешить с заключением и достижением мира является ошибкой – и об этом надо говорить прямо.

"Войны заканчиваются не только мирным договором. Некоторые войны заканчиваются перемирием без заключения мирного договора. Между прочим Япония – не самая слабая страна в мире, но через 75 лет после Второй мировой войны не заключила мирный договор ни с Советским Союзом, ни с Российской Федерацией", – пояснил эксперт.

Илларионов добавил, что принятие условий Путина для проведения независимых выборов с международными наблюдателями и миротворцами – это иллюзия.

Как сейчас коммуницируют Владимир Зеленский и Владимир Путин?Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.



Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате. Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировал украинский МИД.