20:37
15 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ

      Это иллюзия, – экс-советник Путина о том, почему Украина не может принимать условия Кремля

      206 Читати новину українською
      Бывший советник Путина объяснил, почему не стоит соглашаться на его условия
      Бывший советник Путина объяснил, почему не стоит соглашаться на его условия / ТАСС

      Считать, что глава Кремля Владимир Путин пойдет на уступки украинской стороне – иллюзия. Спешить в нынешней ситуации с достижением мира является ошибкой.

      В этой ситуации война закончится на условиях победителя, на стороне которого реальная военная сила, так считает бывший помощник Путина, экономист и политолог Андрей Илларионов.

      Стоит знать: Что заставило Путина освободить пленных моряков: заявление адвоката Полозова

      Он отметил, что победитель сейчас – очевиден.

      Предположение о том, что более слабая сторона может продиктовать более сильной собственные условия и заключить мир на своих условиях – это иллюзия, которую мы не видели ни в одном мировом случае,
      – сказал Илларионов.

      По его словам, особенно это нереально в случае с Владимиром Путиным. Илларионов считает, что попытка сейчас спешить с заключением и достижением мира является ошибкой – и об этом надо говорить прямо.

      "Войны заканчиваются не только мирным договором. Некоторые войны заканчиваются перемирием без заключения мирного договора. Между прочим Япония – не самая слабая страна в мире, но через 75 лет после Второй мировой войны не заключила мирный договор ни с Советским Союзом, ни с Российской Федерацией", – пояснил эксперт.

      Илларионов добавил, что принятие условий Путина для проведения независимых выборов с международными наблюдателями и миротворцами – это иллюзия.

      Как сейчас коммуницируют Владимир Зеленский и Владимир Путин?Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Первый разговор между ними состоялся 11 июля, второй – 7 августа.

      Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате. Сам президент рассказал, что ранее контакты с российским лидером блокировал украинский МИД.

      blog_ava
      Принцу Гарри – 35: интересные факты о жизни королевского отпрыска
      сегодня
      1566
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Украина – Россия Новости России Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      сегодня , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 7
      Самый страшный в истории мира теракт в США и речь Сенцова и Зеленского на YES – видео недели
      сегодня , 19:30 Самый страшный в истории мира теракт в США и речь Сенцова и Зеленского на YES – видео недели
      132
      Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      сегодня , 19:00 Найдивніші методи лікування в історії медицини, – Tages Anzeig
      Світові Медіа 1125
      Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
      сегодня , 18:00 Бюрократия принадлежит тому, кто ей платит: поступит ли Зеленский как Путин
      Павло Казарін 237
      Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      сегодня , 17:00 Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      Олександра Дрік 66
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук