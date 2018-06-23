Это изменило мою жизнь, – муж Миранды Керр впервые прокомментировал рождение ребенка
Муж супермодели Миранды Керр, сооснователь Snapchat Эван Шпигель впервые рассказал о новорожденном сыне и счастливой жизни с женой.
Об этом сообщает ENews.
"Невозможно описать это событие. Оно полностью изменило мою жизнь", – заявил Эван Шпигель.
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Кроме того, муж Миранды Керр добавил, что у него сложились прекрасные отношения и с ребенком Миранды от первого брака с Орландо Блумом Флинном.
Флинну сейчас 7 лет и у него уже есть собственный iPod. Мы переписываемся по e-mail и часто используем смайлики-эмодзи. Все очень хорошо,
– признался Шпигель.
Напомним, Керр родила второго сына 7 мая в госпитале Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Миранда также воспитывает 7-летнего сына Флинна от предыдущего брака с Орландо Блумом.
Об отношениях Миранды Керр и Эвана Шпигеля стало известно в июле 2015 года. А роскошная свадьба пары состоялась в мае прошлого года.