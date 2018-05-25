"Это как маму обидеть": MELOVIN ответил, почему не будет выступать в России

Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN рассказал, что его неоднократно приглашают провести концерт в России и на оккупированных территориях Украины.

Об этом певец сообщил в интервью "112".

Читайте также: MELOVIN прокомментировал резонанс вокруг языкового вопроса на Евровидении-2018

Молодой парень признался, что за концерт страна-агрессор предлагала значительные гонорары, но он каждый раз отказывался. Он также сообщил, что бывал в Крыму до присоединения полуострова к России и более туда не возвращался.

Звали, приглашали, предлагали сумасшедшие гонорары. Нет, конечно, не могу. Это то же самое для меня, как просто маму обидеть,

– заявил MELOVIN.

Напомним, финал Евровидения 2018 прошел в ночь на 13 мая в Лиссабоне (Португалия). MELOVIN – получил 130 баллов, заняв в таблице 17 место из 26 возможных. Всего Украина получила 119 баллов от зрителей и заняла 7 место по голосованию зрителей. Победу в конкурсе одержала представительница от Израиля Нетта Барзилай.