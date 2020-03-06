Это как операция на сердце Украины, – Кулеба о подготовке обмена всех на всех
У представителей нового украинского правительства спросили об обмене пленными с Россией и пророссийскими боевиками на Донбассе, ведь это тема, которая беспокоит многих украинцев. И премьер Шмыгаль, и министр Кулеба заверили, что в этом направлении "ведется титаническая работа", детали которой публично раскрывать не стоит.
Об обмене всех на всех и вопросе мира на Донбассе говорили в эфире программы "Право на власть" 5 марта.
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Премьер Шмыгаль заметил: даже то, что в новом Кабмине появилась должность вице-премьера по реинтеграции деоккупированных территорий, уже подчеркивает важность этого вопроса для правительства. А рядом с этим "каждый день ведется титаническая работа по подготовке обмена пленными".
Это не значит, что мы должны быть публичными в этой сложной работе. Но она ведется ежедневно, уверяю. И вопрос мира – это приоритет номер один над всем,
– отметил Денис Шмыгаль.
Новый глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что не только правительство, но и президент Зеленский очень много внимания посвящает этой проблеме.
По обмену всех на всех. Освобождение пленных – каждое освобождение пленных – это как операция на сердце Украины. Нам всем болит. За каждого,
– сказал Кулеба.
По его словам, "те, кто ведут переговоры с той стороны, знают об этом".
"Там ведется титаническая кропотливая работа. Любое неосторожное заявление или действие могут дать козырь людям на той стороне, чтобы сорвать возвращение", – подчеркнул глава МИД.
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О подготовке к новому обмену
- Председатель ОП Ермак 1 марта в Минске встретился с заместителем руководителя администрации Путина Козаком. Говорили о намерении в марте осуществить новый обмен пленными.
- Ранее Пристайко заявлял, что новый обмен может состояться еще до встречи в нормандском формате (запланирована была на апрель).
- В начале февраля 2020 Зеленский заявил, что составляет большой список людей, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он отметил: большинство в списке – крымские татары.
О предварительных обменах: 7 сентября 2019 обмен состоялся по схеме "35 на 35". Тогда в Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных. А 29 декабря провели обмен с боевиками: домой вернулись 76 украинцев.