Это как операция на сердце Украины, – Кулеба о подготовке обмена всех на всех

У представителей нового украинского правительства спросили об обмене пленными с Россией и пророссийскими боевиками на Донбассе, ведь это тема, которая беспокоит многих украинцев. И премьер Шмыгаль, и министр Кулеба заверили, что в этом направлении "ведется титаническая работа", детали которой публично раскрывать не стоит.

Об обмене всех на всех и вопросе мира на Донбассе говорили в эфире программы " Право на власть" 5 марта.

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Премьер Шмыгаль заметил: даже то, что в новом Кабмине появилась должность вице-премьера по реинтеграции деоккупированных территорий, уже подчеркивает важность этого вопроса для правительства. А рядом с этим "каждый день ведется титаническая работа по подготовке обмена пленными".

Это не значит, что мы должны быть публичными в этой сложной работе. Но она ведется ежедневно, уверяю. И вопрос мира – это приоритет номер один над всем,

– отметил Денис Шмыгаль.

Новый глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что не только правительство, но и президент Зеленский очень много внимания посвящает этой проблеме.

По обмену всех на всех. Освобождение пленных – каждое освобождение пленных – это как операция на сердце Украины. Нам всем болит. За каждого,

– сказал Кулеба.

По его словам, "те, кто ведут переговоры с той стороны, знают об этом".

"Там ведется титаническая кропотливая работа. Любое неосторожное заявление или действие могут дать козырь людям на той стороне, чтобы сорвать возвращение ", – подчеркнул глава МИД.

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О подготовке к новому обмену

Председатель ОП Ермак 1 марта в Минске встретился с заместителем руководителя администрации Путина Козаком. Говорили о намерении в марте осуществить новый обмен пленными .

Ранее Пристайко заявлял, что новый обмен может состояться еще до встречи в нормандском формате (запланирована была на апрель).

В начале февраля 2020 Зеленский заявил, что составляет большой список людей , которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он отметил: большинство в списке – крымские татары.