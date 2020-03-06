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      Это как операция на сердце Украины, – Кулеба о подготовке обмена всех на всех

      - Читати новину українською

      У представителей нового украинского правительства спросили об обмене пленными с Россией и пророссийскими боевиками на Донбассе, ведь это тема, которая беспокоит многих украинцев. И премьер Шмыгаль, и министр Кулеба заверили, что в этом направлении "ведется титаническая работа", детали которой публично раскрывать не стоит.

      Об обмене всех на всех и вопросе мира на Донбассе говорили в эфире программы "Право на власть" 5 марта.

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      Премьер Шмыгаль заметил: даже то, что в новом Кабмине появилась должность вице-премьера по реинтеграции деоккупированных территорий, уже подчеркивает важность этого вопроса для правительства. А рядом с этим "каждый день ведется титаническая работа по подготовке обмена пленными". 

      Это не значит, что мы должны быть публичными в этой сложной работе. Но она ведется ежедневно, уверяю. И вопрос мира – это приоритет номер один над всем,
      – отметил Денис Шмыгаль.

      Новый глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что не только правительство, но и президент Зеленский очень много внимания посвящает этой проблеме.  

      По обмену всех на всех. Освобождение пленных – каждое освобождение пленных – это как операция на сердце Украины. Нам всем болит. За каждого,
      – сказал Кулеба. 

      По его словам, "те, кто ведут переговоры с той стороны, знают об этом".

      "Там ведется титаническая кропотливая работа. Любое неосторожное заявление или действие могут дать козырь людям на той стороне, чтобы сорвать возвращение", – подчеркнул глава МИД.

      К теме Освобожденным из плена украинцам начали выплачивать обещанные 100 тысяч гривен

      О подготовке к новому обмену

      О предварительных обменах: 7 сентября 2019 обмен состоялся по схеме "35 на 35". Тогда в Украину вернулись 24 моряка  и 11 политзаключенных. А 29 декабря провели обмен с боевиками: домой вернулись 76 украинцев.

      Последние новости о коронавирусе в Украине: подозрение на Донетчине и Днепропетровщине
      5 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оккупированные территории Украина – Россия Обмен пленными Денис Шмыгаль Дмитрий Кулеба – новости Новости политики
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