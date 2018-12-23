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      "Это как резолюция о Луне": в РФ ответили на осуждение их действий в Крыму со стороны ООН

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      В России ответили на новую резолюцию ООН относительно Крыма
      В России ответили на новую резолюцию ООН относительно Крыма / Фото из открытых источников

      Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что итоги голосования Генеральной Ассамблеи ООН относительно украинской резолюции о нарушении прав человека в Крыму "не имеют никаких правовых последствий".

      Об этом он заявил в беседе с российским агентством ТАСС.

      Читайте также: Генассамблея ООН приняла новую "крымскую" резолюцию: появилась реакция Порошенко

      Российский политик утверждает, что Украина благодаря поддержке и влиянию Запада проталкивает "антироссийские акты по Крыму.

      Правовых последствий нет, политические последствия, которые могли быть, уже произошли. А на жизнь в Крыму это повлияет не более, чем резолюция о Луне,
      – заявил он.

      Косачев также утверждает, что некоторые различия в голосовании за соответствующую резолюцию в последние годы указывают на положительную для России тенденцию. Так, в 2018 году резолюцию поддержали 65 стран. Проголосовали против – 27 стран, а воздержались 70.

      "В 2016 и 2017 годах за аналогичную резолюцию голосовало 70 стран, против – 26, а воздержались 77 и 76 соответственно. Это явная тенденция на отрезвление", – попытался он объяснить свои слова.

      Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в субботу, 22 декабря, большинством голосов приняла предложенную Украиной новую "крымскую" резолюцию. Против документа проголосовало 27 делегаций. Новая резолюция осуждает зафиксированные на территории аннексированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления в регионе.

      Ранее, 18 декабря, приняли резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовало 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

      Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма ООН Генассамблея ООН Новости политики Новости России
      Источник: 24 Канал
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