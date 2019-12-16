Это как страшный сон, – Кулеба рассказал о состоянии своих детей после громкого ДТП

Сыновья уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы, которые вместе с ним попали в ужасную аварию на Киевщине, уже чувствуют себя лучше. Младший мальчик уже восстанавливается дома, а вот старший – в больнице, на его реабилитацию нужно время.

Водитель микроавтобуса, с которым столкнулась машина Кулебы, тоже уже чувствует себя хорошо и даже приступил к работе. Об этом сам Николай Кулеба сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю микроавтобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена ​​вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", – рассказал он.

У младшего сына уполномоченного присутствуют некоторые повреждения костей, но он уже дома. Больше всего в аварии пострадал старший сын политика. Он до сих пор в больнице и еще нуждается в длительном восстановлении

Врачи говорят, что, несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация – это длительный процесс,

– уточнил он.

Самому Кулебе "о страшной аварии ежедневно напоминают поврежденные ребра".

Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они – самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая, что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в автомобиле дети! Это как некий страшный сон,

– рассказал об аварии уполномоченный.

Он добавил, что такая ситуация, которая произошла с ним, заставляет задуматься о главном: ценности жизни и своей семье.

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