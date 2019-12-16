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      Это как страшный сон, – Кулеба рассказал о состоянии своих детей после громкого ДТП

      19 Читати новину українською
      Николай Кулеба / liga.net

      Сыновья уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы, которые вместе с ним попали в ужасную аварию на Киевщине, уже чувствуют себя лучше. Младший мальчик уже восстанавливается дома, а вот старший – в больнице, на его реабилитацию нужно время.

      Водитель микроавтобуса, с которым столкнулась машина Кулебы, тоже уже чувствует себя хорошо и даже приступил к работе. Об этом сам Николай Кулеба сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

      Важно: ДТП с Кулебой: что теперь будет с пресловутым перекрестком

      "Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю микроавтобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена ​​вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", – рассказал он.

      У младшего сына уполномоченного присутствуют некоторые повреждения костей, но он уже дома. Больше всего в аварии пострадал старший сын политика. Он до сих пор в больнице и еще нуждается в длительном восстановлении

      Врачи говорят, что, несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация – это длительный процесс,
      – уточнил он.

      Самому Кулебе "о страшной аварии ежедневно напоминают поврежденные ребра".

      Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они – самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая, что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в автомобиле дети! Это как некий страшный сон,
      – рассказал об аварии уполномоченный.

      Он добавил, что такая ситуация, которая произошла с ним, заставляет задуматься о главном: ценности жизни и своей семье.

      Смотрите также: Кулеба показал фото из больницы после ДТП

      Авария с Кулебой: что нужно знать

      • Кулеба попал в ДТП в селе Чабаны Киевской области. Авария произошла на перекрестке, когда автомобиль Кулебы выехал на красный свет, свидетельствуют камеры видеонаблюдения. И первые данные следствия указывают на вину именно омбудсмена в этой аварии.
      • В автомобиле в момент аварии Кулеба находился вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Все трое были доставлены в больницу с различными травмами. Состояние Тимофея был достаточно тяжелым, и он длительное время находился в интенсивном неврологическом отделении в коме.
      • Еще один пострадавший в ДТП – водитель микроавтобуса, который столкнулся с машиной Кулебы. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, убойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.
      • По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Виновнику грозит от 3 до 8 лет заключения.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Аварии и ДТП Постраждалі Дети и несовершеннолетние Николай Кулеба
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