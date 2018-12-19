"Это какофония, а будет еще хуже": о ситуации в украинской политике и ценности журналистов

Журналисты должны объяснять, кто и за что на самом деле ответственный, и требовать ответов от этих людей. Помимо того как в дискредитацию украинской журналистики вложено очень много, а журналистский цех не может объединиться вокруг общих ценностей и стандартов.

Об этом в программе "Что это было?" на 24 канале рассказала журналистка Hromadske.tv Анастасия Станко.

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Ведущий программы и народный депутат Сергей Лещенко отметил, что журналистам нужны комментарии президента относительно важных событий, которые происходят в стране. Но тот пытается построить стену.

До нее – он всюду хороший, а все что за стеной – не комментирует. До пресс-конференции 16 декабря не комментировал скандал вокруг Сергея Семочко четыре месяца. Так же с Гандзюк – не комментировал вплоть до ее смерти. Все, что противоречит избирательной тактике, все, что вне лозунга "вера, язык, армия" – не замечает,

– сказал Лещенко.



Анастасия Станко

Гостья программы Анастасия Станко добавила, что журналисты должны объяснять людям: президент не может говорить о необходимости возвращения почтальонов, потому что это не входит в его обязанности. А защищать права человека, свободу слова – его обязанности.

Пусть за это отвечает, а не за Томос. Президент назвал вопрос церкви вопросом национальной безопасности, а Турчинов же вообще считает посягательством на национальную безопасность слово "гендер". Это какофония в украинской политике, и до выборов – будет еще хуже,

– отметила Станко.



Сергей Лещенко

И пока эта какофония звучит, журналисты не слишком актуализируют тему ценностей и стандартов. "Идет война, часть журналистского сообщества считает, что к вопросу стандартов надо возвращаться после победы над врагом, что стандарты нужно изменить. Но теперь хотя бы идет дискуссия вокруг содержания профессии, раньше и ее не было", – сказала Станко.

Существует недоверие между различными организациями журналистов. Журналисты "на передовой", расследователи и т. д. – чувствуют себя как "сам в поле воин". Если что случится – даже не знаешь, куда идти в поисках защиты. Сообщества за собой не чувствуют. Мы еще даже не начали честно говорить о проблемах: что вот этот материал – заказ, а вот это вообще стыдно делать, а это – просто мусор. А профессия то – не об этом,

– подытожила Анастасия Станко.

Видео полного интервью Анастасии Станко 24 каналу смотрите здесь.