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      "Это какофония, а будет еще хуже": о ситуации в украинской политике и ценности журналистов

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Журналисты должны объяснять, кто и за что на самом деле ответственный, и требовать ответов от этих людей. Помимо того как в дискредитацию украинской журналистики вложено очень много, а журналистский цех не может объединиться вокруг общих ценностей и стандартов.

      Об этом в программе "Что это было?" на 24 канале рассказала журналистка Hromadske.tv Анастасия Станко.

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      Ведущий программы и народный депутат Сергей Лещенко отметил, что журналистам нужны комментарии президента относительно важных событий, которые происходят в стране. Но тот пытается построить стену.

      До нее – он всюду хороший, а все что за стеной – не комментирует. До пресс-конференции 16 декабря не комментировал скандал вокруг Сергея Семочко четыре месяца. Так же с Гандзюк – не комментировал вплоть до ее смерти. Все, что противоречит избирательной тактике, все, что вне лозунга "вера, язык, армия" – не замечает,
      – сказал Лещенко.

      Станко
      Анастасия Станко

      Гостья программы Анастасия Станко добавила, что журналисты должны объяснять людям: президент не может говорить о необходимости возвращения почтальонов, потому что это не входит в его обязанности. А защищать права человека, свободу слова – его обязанности.

      Пусть за это отвечает, а не за Томос. Президент назвал вопрос церкви вопросом национальной безопасности, а Турчинов же вообще считает посягательством на национальную безопасность слово "гендер". Это какофония в украинской политике, и до выборов – будет еще хуже,
      – отметила Станко.

      Лещенко
      Сергей Лещенко

      И пока эта какофония звучит, журналисты не слишком актуализируют тему ценностей и стандартов. "Идет война, часть журналистского сообщества считает, что к вопросу стандартов надо возвращаться после победы над врагом, что стандарты нужно изменить. Но теперь хотя бы идет дискуссия вокруг содержания профессии, раньше и ее не было", – сказала Станко.

      Существует недоверие между различными организациями журналистов. Журналисты "на передовой", расследователи и т. д. – чувствуют себя как "сам в поле воин". Если что случится – даже не знаешь, куда идти в поисках защиты. Сообщества за собой не чувствуют. Мы еще даже не начали честно говорить о проблемах: что вот этот материал – заказ, а вот это вообще стыдно делать, а это – просто мусор. А профессия то – не об этом,
      – подытожила Анастасия Станко.

      Видео полного интервью Анастасии Станко 24 каналу смотрите здесь.

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики журналисты СМИ Медиа
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 декабря
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