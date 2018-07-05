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"Это кажется неизбежным": эксперт объяснил, при каких условиях Россия может вернуться к Западу

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После смены курса и режима в Москве Россия может возобновить сближение с Западом
После смены курса и режима в Москве Россия может возобновить сближение с Западом / news.tut.by

Отсутствие крепких альтернативных внешнеэкономических опций, а также культурная близость большинства россиян к европейским традициям рано или поздно заставят Кремль снова искать контакта с Западом.

Об этом в статье для Zürcher Zeitung старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

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Благодаря проведению ЧМ по футболу путинская Россия, кажется, получила больше признания во всем мире. Однако, антилиберальная система обречена на разрушение, и Запад уже сегодня должен готовиться к тому, что страна повернется к нему лицом, акцентирует внимание эксперт.

Фундаментальной проблемой для дальнейшего существования сегодняшнего клептократического режима РФ будет сочетание двух взрывных тенденций – экономической стагнации и переходного периода в политике. Их комбинированный эффект не сможет без труда нейтрализовать даже умное правительство Кремля, замечает автор публикации.

Неуверенность относительно стабильности режима после Путина уже вскоре вызовет нестабильность и в системе российской элиты, продолжает Умланд. Ситуация может в итоге привести к серьезному конфликту между различными политическими фракциями и экономическими кланами.

"К чему конкретно рано или поздно приведет неизбежная дестабилизация политического режима в России на международной арене, предсказать трудно, однако любой сценарий означает, что сегодняшние глубинные социально-экономические проблемы страны сохранятся или даже усилятся (...), что только укрепит бесперспективность современного развития РФ, говорится в материале.

Очень вероятно, что тесная интеграция России в мировую экономику и отсутствие геоэкономических альтернатив экономическим связям с Западом приведут к тому, что после смены курса и режима в Москве страна возобновит сближение с Западом, подобное тому, которое осуществлял Горбачев в конце 1980-х. Пока непонятно, когда и как Россия вернется до Западу, но это кажется неизбежным,
– делает вывод политолог.

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Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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