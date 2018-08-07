"Это клевета, я никого не бил": тренер по тхеквандо опроверг информацию об избиении женщины

Тренер подростков с тхеквандо Юрий Сандуляк, которого обвиняют в избиении женщины из-за того, что она сделала замечание относительно мусора, опроверг информацию об инциденте. Он уверяет, что это клевета.

Под Киевом двое парней жестоко избили женщину. Очевидцы рассказали, что злоумышленники наносили женщине удары в лицо, от чего она даже потеряла сознание. Одного из нападавших считают профессионального спортсмена и тренера подростков по тхэквондо Юрия Сандуляка.

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Сам тренер собрался писать опровержение, ведь он отмечает, что это клевета.

Это клевета. Никого из женщин я не трогал, нигде. Я тренер стольких детей. Вы представляете, как я иду и начинаю бить женщину? Вы посмотрите, что у нее даже синяков нет. Вам не кажется, что это подстава?

– прокомментировал Юрий Сандуляк.

К слову, 31 июля в Одессе группа девушек-подростков жестоко избили сверстницу, а затем забрали ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как оно – быть шлюхой?" и нецензурной лексикой.