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"Это конец": друг Кантера обнародовал детали относительно его смерти

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Леонид Кантер совершил самоубийство
Леонид Кантер совершил самоубийство / Соцсети

Все указывает на то, что украинский режиссер Леонид Кантер совершил самоубийство. Кроме того, он все это снял на камеру и написал родным пояснительную записку. Также на месте трагедии было обнаружено большое количество оружия.

Об этом написал его друг Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

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Как подчеркнул волонтер, ему удалось внимательно осмотреть тело погибшего режиссера.

Теперь картина прояснилась. Ленька Кантер свел счеты с жизнью. Он выстрелил в себя из автомата АКС-74У. Перед последним шагом Леня оставил письма, в которых четко написал, что и как надо сделать после, а также разъяснения своего решения. Кроме этого, было записано видеообращение к родным и .... видео самого самоубийства. Оно в полиции. Я видел его, оно не вызывает у меня сомнений. Это конец,
– отмечает он.

По его словам, на месте трагедии был найден автомат, несколько магазинов с патронами и несколько гранат РГД-5. Как предполагает Мирослав Гай, их Леонид Кантер мог привезти из Донецкого аэропорта, где он был во время съемок фильма "Добровольцы Божьей Четы".

"Теперь о причинах. Почему успешный и популярный человек пускает себе пулю в голову? Мне еще надо все это осмыслить, перечитать письма и пересмотреть видео. Лично я, как его друг, а мы были вместе с 13-ти лет, многое сделали вместе, презираю этот шаг. И если бы я мог сейчас ему что-то сказать, то я бы дал ему в морду, но..." – добавляет волонтер.

Кроме того, Мирослав Гай рассказал, что в свое время погибший режиссер спас его на Майдане: спрятался среди титушок, украл у них идентификационную ленту, которую они вешали для различения и передал ее ему в квартиру, где они спрятались после боя и разгрома 18 февраля.

Напомним, 5 июня стало известно о смерти известного украинского режиссера Леонида Кантера. Его нашли мертвым на хуторе в Черниговской области, который он десятилетия назад превратил в творческое поселения.

Впоследствии близкое окружение режиссера отметило, что прощание с художником и его похороны запланированы во время кинофестиваля "Сарай", который состоится с 29 июня по 1 июля. Также сообщалось, что перед этим тело Кантера кремируют в Киеве.

6 июня на территории киевского крематория собрались родные и близкие друзья Леонида Кантера, чтобы проводить его в последний путь.

Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Криминальные новости Самоубийство Кино Потери
Источник: 24 Канал
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