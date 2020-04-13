Это малореалистично, – посол Украины в ООН о миротворческой миссии на Донбассе

С момента войны на Донбассе и участия в ней России, Украина призвала мировое сообщество ввести на оккупированные территории миротворческие войска ООН. Но на шестой год войны миротворцев на Донбассе так и нет.

Вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе остается актуальным и поныне. Но его введение кажется малоактуальными. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.

"Вопрос операций по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что операция может быть введена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины Нет, это малореалистично", – отметил Сергей Кислица.

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Что такое миротворческая миссия ООН?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта.



В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

При этом Кислица назвал необходимые условия для того, чтобы войска ООН вошли на Донбасс. Их, к сожалению, пока не удалось достичь. И в ближайшем будущем, пока Россия имеет право вето в Совбезе ООН – тоже.

"На самом деле, "миротворческими" эти операции называются только в русском языке. На всех языках ООН, кроме русского, они называются операциями по "поддержанию мира". И это не просто игра слов. ООНовские операции – они о поддержании мира, все эти операции получили мандат, когда конфликтующие стороны или сами, или при посредничестве ООН или отдельных стран достигали какого-то мирного соглашения, было длительное прекращение огня. И тогда, когда это все есть, тогда и появляются ООНовцы, которые поддерживают мирный процесс. ООНовцы не спускаются на парашютах и не начинают кого-то "принуждать к миру ", как это понимают россияне. А мы видели, что такое "принуждение к миру" на примерах Грузии, Приднестровья и других стран. Поэтому на российских условиях операция по поддержанию мира нам не нужна, а на условиях Украины и ее партнеров сейчас невозможна, потому что РФ имеет право вето в Совбезе", – подытожил Сергей Кислица.

Миротворческий контингент на Донбассе: основное