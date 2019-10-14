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      Это мои методы, – Чорновол откровенно рассказала, почему кнопкодавила в Раде

      29 Читати новину українською
      Чорновол откровенно рассказала, почему кнопкодавила в Раде
      Чорновол откровенно рассказала, почему кнопкодавила в Раде / 24 канал

      Нардеп предыдущего созыва Татьяна Чорновол одна из немногих, кто может честно рассказать, что занималась кнопкодавительством в Верховной Раде. Еще при предыдущей каденции, когда она была нардепом от "Народного фронта", журналисты не единожды ловили ее за этим занятием. О ее мотивации и отношении к кнопкодавительству – читайте в эксклюзивном интервью.

      В программе "Ролевые игры" Даниила Мокрика она призналась, что кнопкодавила, чтобы приняли нужные законы.

      Читайте также: Экс-нардеп Чорновол объяснила, почему ушла из "Народного фронта"

      Она сообщила, что много нужных законов Верховной Рады предыдущего созыва были приняты именно из-за небольшого процента кнопкодавительства.

      То, что вы говорите – это невинные вещи. И вы меня рбвиняете в невинных вещах. К слову, кнопкодавительство было за закон о таможенном режиме для ввоза электромобилей. Что, плохой закон? Говорите о результатах, а не о формуле,
      – отметила Чорновол.

      "Для меня самое главное – это государственный интерес. Это вы видите на примере моей деятельности. Это для меня правда. Вы никогда не сможете обвинить меня в том, что я игнорировала государственный интерес", – добавила Татьяна.

       
      Татьяна Чорновол рассказала, почему кнопкодавила

      Также она призналась, что иногда ситуация в Раде складывалась следующим образом: "Фракция принимает решение голосовать, но у фракции есть группа лиц, которая хочет, чтобы был принят другой законопроект. Какие были варианты? Не прийти на заседание Верховной Рады".

      Вроде бы и не против фракции, а законопроект не принимается. Я не говорю, что это о "Народном фронте", я говорю в целом. То есть был такой способ действия – не приходить. Не потому что ты пришел, а потому что ты – против. И просто не голосовать. К сожалению, такая ситуация касалась важных законопроектов. Кнопкодавительство очень часто вытаскивало именно хорошие законопроекты, а не плохие,
      – заявила экс-нардеп.

      Подытоживая эту тему кнопкодавительства она отметила, что готова за это отвечать, но если бы была возможность, то она и дальше голосовала таким образом, чтобы хороший законопроект прошел. Вспомнив свой законопроект о единой базе потребители газа, Чорновол сказала, что была готова за него хоть сто раз кнопкодавить.

      Смотрите полное интервью с Татьяной Чорновол:

       

      blog_ava
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      13 октября
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      Теги: Новости Украины Кнопкодавство Скандал Народный фронт
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