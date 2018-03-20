Это нанесет серьезный удар по популярности Путина, – экс-директор "Челси" о бойкоте ЧМ-2018

Если известные футбольные сборные будут бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018, который состоится в России, это разрушит привлекательность турнира и ударит по популярности Путина.

Такое мнение высказал бывший управляющий директор лондонского "Челси" Кристиан Парслоу, передает Еxpress.co.uk.

По его словам, бойкот чемпионата мира по футболу 2018 в России – отличный способ бороться с Путиным.

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"Если бы фавориты ЧМ-2018 решили, что действия России заслуживают бойкота, к ним присоединилась бы Англия. Это разрушило бы привлекательность турнира и нанесло бы серьезный удар по популярности Путина. Последствия были бы серьезнее, чем от экономических и дипломатических санкций", – убежден Парслоу .

По его мнению, это лучший метод, который может использовать правительство Великобритании, чтобы показать россиянам, что делает их руководитель. В результате бойкота ЧМ-2018 топ-сборными мира режим Путина понесет существенные потери.

К слову, ранее британские СМИ сообщали, что в Великобритании представители власти призывают своих союзников отказаться от визита в Россию на Чемпионат мира 2018 года. К этой акции могут присоединиться политики и официальные лица таких стран, как Польша, Австралия и Япония.

Добавим, вслед за НТКУ Чемпионат мира по футболу-2018 в России отказались транслировать "Медиа Группа Украина", в которую входят телеканалы "Украина", "Футбол 1"/"Футбол 2".