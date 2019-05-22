Это наш манифест и красная черта, – ветераны войны на Донбассе выдвинули Зеленскому требования

Ветераны войны на Донбассе из разных уголков Украины записали видеообращение, адресованное шестому украинскому президенту Владимиру Зеленскому. В частности, они выдвинули ему ряд соглашений.

Как подчеркивают воины в ролике, который обнародовало "Движение ветеранов Украины", они уважают волеизъявление украинского народа и принимают результаты выбора большинства граждан Украины.

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Но как люди, воевавшие за наше государство, мы всегда будем чувствовать ответственность за дальнейший вектор развития Украины. Воздействовать на него любыми векторами для укрепления обороноспособности и борьбы с внешними и внутренними врагами Украины. В связи с насыщенным информационным полем вокруг Вашей личности и Вашего окружения мы не до конца понимаем, совпадают ли Ваши личные взгляды на дальнейший курс развития страны со взглядом тех, кто проливал кровь и отдавал жизнь за наше государство,

– объясняют они свой шаг.

Также ветераны подчеркнули, что готовы поделиться своим видением работы в секторе безопасности и социальной поддержки собратьев в любое время и любым удобным для Зеленского способом.

В то же время бойцы обнародовали свои основные требования, выполнения которых ожидают в ближайшее время:

– решительно искоренить из украинского политикума представителей пророссийских сил и заставить их отвечать за совершенные преступления;

"Они, и именно они несут ответственность за начало войны. Именно они играют роль "пятой колонны". Именно они являются движущей силой предателей и коллаборационистов. Чем больше они маскируют свою работу на врага под прикрытием желаемого мира, тем большей решимости и безжалостности мы от Вас ожидаем".

– проявить политическую волю в наказании коррупционеров и их сообщников;

"Собственно именно на этом Вы и построили свою политическую кампанию. Поэтому настало время переходить от слов к делу".

– способствовать пересмотру института гражданства, составить перечень коллаборантов и предателей;

"Мы убеждены, что в воюющей стране право голоса должно иметь привилегии. РФ дала нам искренний подарок – за средства собственного бюджета решили упростить процедуру получения российского гражданства. Потому мы и должны составить перечень коллаборантов и предателей. Если кому-то нужно помочь собрать чемоданы, мы с радостью поможем".

– всемерно поддерживать становление новосозданного Министерства по делам ветеранов, как основного органа, который занимается делами большой части украинского общества.

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Нас – сотни тысяч, которые прошли горнила войны. Цена свободы и независимости Украины – это наше здоровье и жизни наших собратьев, это слезы тысяч матерей, отцов и детей. Для нас это не просто обращение, это наш манифест. Мы – сплоченные, решительные и ни в коем случае не позволим осквернить наш вклад в будущее Украины никакими способами сближения с внешними и внутренними врагами. Несмотря на любые политические предпочтения очень неоднородного ветеранского движения, это наша красная черта,

– подчеркнули ветераны.

Также участники войны на Донбассе подчеркнули, что на своей земле они будут отстаивать ее до последней капли крови. Следовательно, Зеленский может им помочь или проигнорировать, правда они давно привыкли все делать своими силами.

Это уже не первые требования, которые выдвигают Владимиру Зеленскому. В частности, с подобными обращениями к президенту обратились родственники украинских политзаключенных. Кроме того, общественная организация "Юридическая сотня" выдвинула ему список рекомендаций касаемо ветеранов.