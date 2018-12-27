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      "Это настоящий мел": в захваченном Луганске обеспокоены некачественными российскими лекарствами

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      В оккупированном Луганске люди жалуются на плохое качество лекарств
      В оккупированном Луганске люди жалуются на плохое качество лекарств / ТСН

      Местные жители во временно оккупированном Луганске жалуются на качество лекарств российского производства.

      Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.

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      "Это не таблетки, а настоящая мел, никакого эффекта не дают, цены на них в два-три раза выше, чем в Украине", – рассказала жительница оккупированного Луганска Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

      Она отметила, что среди ее знакомых увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом за последнюю неделю.

      Неякісні ліки
      В оккупированном Луганске люди жалуются на лекарства

      Другой собеседник рассказал, что в оккупированном городе можно найти и украинские лекарства, но они в разы дороже.

      "Например, "Иммунофлазид" в Украине можно купить в среднем за 200 грн, здесь его перепродают за 1500 рублей (около 650 гривен, – ред.). Так они нас зарабатывают", – подчеркнул он.

      По информации издания, многие жители оккупированных территорий пытаются покупать лекарства украинского производства в Станице Луганской.

      "Кто-то сам идет, кто-то просит родственников. С чеками наши (украинские пограничники, – ред.) пропускают, ничего не забирают, там нет проблем", – сообщил собеседник.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новости Луганска Лекарства Лечение
      Источник: 24 Канал
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